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2024年个税汇算开始 没预约上别着急
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.24 20:04
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　　2月21日起，纳税人通过个人所得税App，可预约办理2024年度个人所得税综合所得汇算清缴业务。没预约上怎么办？正式汇算前需要做哪些准备工作……对于一些热点问题，洛阳市税务局相关工作人员给予详细解答。

　　“2024年度汇算的时间为2025年3月1日至6月30日，其间跨度4个月，全天候24小时随时办理，纳税人办税时间非常充裕，无需抢在前几天扎堆办理。”市税务局相关工作人员说，纳税人如需在汇算初期，即3月1日至3月20日办理年度汇算，可在2月21日至3月20日每天的6点至22点登录手机个人所得税App进行预约。纳税人也可以不预约，于3月21日后直接登录手机个人所得税App或自然人电子税务局网站办理年度汇算。

　　值得注意的是，若纳税人确有紧急情况需在3月1日至3月20日办理年度汇算，但又没有预约到合适日期，其间仍可以到主管税务机关办税服务厅直接办理。

　　汇算前要做哪些准备工作？该工作人员提醒，在3月1日正式汇算开始前，纳税人首先要对照相关规定判断一下是否需要进行年度汇算，然后登录个人所得税App首页，点击进入“2024综合所得年度汇算”专题页，点击【汇算准备】核实您的收入信息、专项附加扣除信息和银行卡信息。

　　“纳税人对扣缴义务人申报的综合所得等信息有异议的，应当先行与扣缴义务人核实确认。确有错误且扣缴义务人拒不更正的，或者存在身份被冒用等情况无法与扣缴义务人取得联系的，纳税人可以通过个税App、网站等向税务机关发起申诉。”该工作人员提醒。

　　纳税人在纳税年度内已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的，无需办理年度汇算：

　　(1)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的；

　　(2)年度汇算需补税金额不超过400元的；

　　(3)已预缴税额与汇算实际应纳税额一致的；

　　(4)符合年度汇算退税条件但不申请退税的。

　　符合下列情形之一的，纳税人需办理年度汇算：

　　(1)已预缴税额大于年度汇算实际应纳税额且申请退税的；

　　(2)纳税年度内取得的综合所得收入超过12万元且需要补税金额超过400元的。

　　(3)因适用所得项目错误或者扣缴义务人未依法履行扣缴义务、取得综合所得无扣缴义务人，造成纳税年度少申报或者未申报综合所得的。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 陈赛林 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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