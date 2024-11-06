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即日起，洛阳这些公交线路临时调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交集团微博 2025.02.24 17:07
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　　刚刚，洛阳公交集团微博发布消息称，因丰润东路道路围挡施工，洛阳公交集团自即日起，途经公交线路临时调整如下：

　　39路

　　去程从关林庙公交枢纽站发车，沿原线行驶至华夏路与凌波路交叉口后，改走华夏路至华夏路与丰润东路交叉口恢复原线，调整路段去回程一致。

　　50路

　　回程从九八九医院发车，沿原线行驶至丰润东路与丰华路交叉口后，改走丰华路、丝路大道、河洛路恢复原线。

　　72路

　　去程从谷水西发车，沿原线行驶至华夏路与翠微路交叉口后，改走翠微路、丰华路、丝路大道恢复原线，调整路段去回程一致。

　　88路

　　去程从珙桐街公交首末站发车，沿原线行驶至河洛路与丰润东路交叉口后，改走河洛路、丝路大道、丰华路恢复原线，调整路段去回程一致。

　　V5路

　　调整为去程从雪松路公交首末站发车，走雪松路、华夏路、周山大道恢复原线，调整路段去回程一致。

　　温馨提示：途经线路将根据道路施工实际情况适时进行调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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