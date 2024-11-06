即日起，洛阳这些公交线路临时调整

刚刚，洛阳公交集团微博发布消息称，因丰润东路道路围挡施工，洛阳公交集团自即日起，途经公交线路临时调整。

刚刚，洛阳公交集团微博发布消息称，因丰润东路道路围挡施工，洛阳公交集团自即日起，途经公交线路临时调整如下：

39路

去程从关林庙公交枢纽站发车，沿原线行驶至华夏路与凌波路交叉口后，改走华夏路至华夏路与丰润东路交叉口恢复原线，调整路段去回程一致。

50路

回程从九八九医院发车，沿原线行驶至丰润东路与丰华路交叉口后，改走丰华路、丝路大道、河洛路恢复原线。

72路

去程从谷水西发车，沿原线行驶至华夏路与翠微路交叉口后，改走翠微路、丰华路、丝路大道恢复原线，调整路段去回程一致。

88路

去程从珙桐街公交首末站发车，沿原线行驶至河洛路与丰润东路交叉口后，改走河洛路、丝路大道、丰华路恢复原线，调整路段去回程一致。

V5路

调整为去程从雪松路公交首末站发车，走雪松路、华夏路、周山大道恢复原线，调整路段去回程一致。

温馨提示：途经线路将根据道路施工实际情况适时进行调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥