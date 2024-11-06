@洛阳考生，2025年研考国家线发布

@洛阳考生，今日教育部新闻办公室官方微信“微信教育”发布2025年研考国家线。

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教育部部署2025年全国硕士研究生招生复试录取工作

近日，教育部部署2025年全国硕士研究生招生复试录取工作，要求各地各招生单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持综合评价、择优录取，严格执行政策，严守工作纪律，规范录取行为，强化监督管理，优化考生服务，确保2025年硕士研究生复试录取工作公平、公正、科学。

2月24日，教育部发布《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线)。各招生单位根据《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》，在国家分数线的基础上，自主确定并公布报考本单位的考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。

“中国研究生招生信息网”中“调剂意向采集系统”将于3月28日开通，已完成一志愿录取的招生单位可发布调剂信息，有调剂意愿的考生可查询、填报意向信息。“调剂服务系统”将于4月8日开通。招生单位在第一志愿合格生源不足时，可组织开展调剂工作。招生单位接受所有考生(含报考“退役大学生士兵计划”与普通计划之间调剂的考生等)调剂申请均须通过教育部“调剂服务系统”进行。请有调剂意愿的考生密切关注“中国研究生招生信息网”，届时登录调剂系统和招生单位网站，查询招生单位调剂相关信息，按要求填报调剂志愿。⑥