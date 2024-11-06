近80家企业招人！28日洛龙区将举办大型招聘会

24日，洛报融媒记者从洛阳市洛龙区人社局获悉，洛龙区“春风暖民心 送岗进社区”正大社区专场招聘会暨民营企业专场招聘会将于2月28日举行，届时将有567鲜生超市等近80家企业提供丰富岗位，千万别错过。

24日，洛报融媒记者从洛阳市洛龙区人社局获悉，洛龙区“春风暖民心 送岗进社区”正大社区专场招聘会暨民营企业专场招聘会将于2月28日举行，届时将有567鲜生超市等近80家企业提供丰富岗位，千万别错过。 24日，洛报融媒记者从洛阳市洛龙区人社局获悉，洛龙区“春风暖民心 送岗进社区”正大社区专场招聘会暨民营企业专场招聘会将于2月28日举行，届时将有567鲜生超市等近80家企业提供丰富岗位，千万别错过。 记者了解到，567鲜生超市将为开业在即的宝龙店、正大广场店招聘运营店长、财务主管、面点师傅、收银员、理货员、安全管理员等百余人；洛阳朝霞文化股份有限公司招聘营销策划、平台运营经理、IP主播等；洛阳国际大酒店有限公司将招聘法餐服务员、调酒师……此外，其他企业岗位还涉及机械制造、互联网科技、物业管理、家居服饰、文体教育等多个行业领域，从技术员到管理岗，从实习生到储备干部，海量职位送到家门口。 ●活动时间：2025年2月28日14:30-17:00 ●活动地点：正大广场西门 ●主办单位：洛龙区人力资源和社会保障局、洛龙区民营经济发展局 ●公交路线：乘坐113路、203路、26路、33路、77路环线、96路、伊滨专线公交车可达。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 王毅博 文/图）