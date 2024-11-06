凭《哪吒2》票根可免费游重渡沟！

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2月24日-3月31日凭《哪吒》电影票票根免费游重渡沟啦！ #哪吒2口碑爆了# #哪吒2总票房超135亿# 注意！注意！注意！ 重渡沟“宠粉”福利来了！ 2月24日-3月31日 凭《哪吒》电影票票根 免费游重渡沟啦！ 快带着你的电影票出发吧~ 免票详情 1、免票时间：2月24日—3月31日； 2、凭本人身份证和观影纸质票根可免费游览重渡沟风景区(名额不可代替、转让)； 3、换票流程：免票人员持观影票根至景区游客中心售票窗口，由工作人员加盖“度假就到重渡沟”印章，换取纸质门票后方可免费入园(需购买景区人身意外险5元/人)。 三月，是春天写给大地的情书 来重渡沟享受一场春日奇遇~ 春日的天鹅湖 一面是阳光一面是碧波蓝天 风起！ 那片蓝便随之泛起涟漪 春风揉碎阳光洒在水面 短暂地逃离工作 让绿色沁满心头 任视觉和情绪冲破束缚与自然连接 此时春风中摇曳的 不仅是柳枝 还有那一颗颗雀跃的心 春日的重渡沟 是花的海洋，是浪漫的代名词 寻绿踏青 把春天装进相框里 记录多彩的春天 青山看不厌，绿水趣何长 来这幅山水画卷里 一起寻找春天的足迹 “隔篁竹，闻水声，如鸣珮环，心乐之。” 这里远离城市的喧嚣 有山间清风 有溪涧潺潺 有幽静竹海 春困何解？来这些藏在山间的民宿 睡一个“隐居觉” 在这个春意盎然的季节 带你开启高质量睡眠 解锁春日闲适 重回元气满满 春意不急不忙 我们不慌不忙 快带着你的电影票 一起来重渡沟共赴春日盛会吧！