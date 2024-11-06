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十余项考古新成果解码河洛文明基因
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.24 09:46
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白草坡东汉陵园遗址出土的碎石

　　22日、23日，2024年度洛阳考古工作汇报会举行，多位活跃在洛阳地区考古一线的工作者和来自全国各地文物考古机构、科研院所及高校的30余位专家学者参会，围绕考古发掘、文物保护、公众考古等主题展开汇报交流，共同探寻河洛文明的基因密码。

　　苏羊遗址 多重实证揭示史前社会演进密码

　　去年，市考古研究院在该遗址发掘各类遗迹108处，出土文物106件(套)。其中，仰韶晚期大型墙垣和自然冲沟外围仰韶晚期房址的发现，为明晰遗址仰韶晚期至龙山时代的聚落范围、布局提供了重要实物资料。遗址内龙山墓葬区不同时期和类型墓葬的发现，为研究当时的埋葬制度、社会组织结构等提供了重要线索。外壕沟内发现的采用版筑法建造而成的夯土墩台为洛阳盆地首次发现，为了解史前环壕聚落通道形态提供了新案例。

　　二里头遗址 中心区布局越发清晰

　　去年，中国社会科学院考古研究所二里头工作队在二里头遗址中心区开展工作，揭露出的17号建筑基址北侧的排房建筑F1及夯土台基，是二里头遗址目前已发掘的面宽最大的单排建筑。发掘出的工西一区围墙东北角等墙垣、道路，与之前在宫殿区西南路口发掘的其他三个区域的围墙，是二里头都邑首次揭露出十字路口区域四座分区围墙并立的布局。上述发现，为深入了解二里头遗址宫殿区等区域的整体布局、形制结构，多网格布局的形成及发展过程提供了重要依据。

　　古城村遗址 为探索二里头遗址范围、规模提供新材料

　　古城村遗址与二里头遗址隔洛河相望，2020年至2024年，市考古研究院联合中国社会科学院考古研究所在此开展考古发掘，共发现各类遗迹现象600余处，其中二里头文化时期的3条壕沟和夯土墙基尤为值得关注。东、北方向的壕沟及墙基与二里头遗址的主干道路、墙垣等主体遗存方向一致，且时代相同，推测极可能是二里头都邑外围的壕沟和墙垣，为探索二里头遗址的范围、规模提供了新的研究材料，使二里头遗址作为早期国家的都城要素更加完备。

　　偃师商城遗址 城门、道路、排水系统进一步确认

　　去年，中国社会科学院考古研究所偃师商城考古队在偃师商城宫城东西两侧和南侧的多个地点开设探方进行发掘，发现了2处城门、道路和排水沟渠等城市要素，为继续厘清偃师商城空间格局奠定了坚实基础，为水资源利用体系的深入探索和文化遗产的长效保护提供了新的依据，为探索夏商之际的政权变革和文化更替提供了新的视角。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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