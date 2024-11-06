住洛全国政协委员羊毅：强化企业创新主体作用 推动低空经济高质量发展

“既感到十分光荣，更感责任重大。”昨日，谈起此次将参加全国两会的心情，住洛全国政协委员、龙门实验室院士工作室主任、中航工业光电所研究员羊毅表示。

“既感到十分光荣，更感责任重大。”昨日，谈起此次将参加全国两会的心情，住洛全国政协委员、龙门实验室院士工作室主任、中航工业光电所研究员羊毅表示。

作为航空科技领域的专业技术人员，30多年来，羊毅带领科研团队攻克了多型光电装备的关键核心技术。她始终注重结合自身科研经历和工作实际，聚焦中航工业发展一系列核心问题，发挥建言献策作用。

“政协委员履职要充分反映社情民意，每提出一个提案都要充分调研。”羊毅表示，在过去一年，自己围绕科技创新、氢能源产业、低空经济、民族地区经济发展等参加了多次委员调研、履职培训活动。

今年，羊毅将带着关于推动低空装备绿色高质量发展方面的提案去参会，代表科技工作者发声。

羊毅介绍，党的二十届三中全会提出，要发展通用航空和低空经济。近年，中航工业大力发展通用航空，今年春节期间，由中航工业自主研制的“祥云”AS700载人飞艇首次抵达黔东南，飞跃千里携手“村BA”助力乡村振兴，带动少数民族地区农特产品销售增收1200余万元。当前，我国低空经济已初具规模，但仍然存在制约其绿色、高质量、可持续发展的瓶颈问题，如产业应用不成熟、技术体系不健全、产业链不完整等。“我们将充分发挥航空科技领军企业、航空产业链‘链长’企业的作用，以航空科技创新引领低空装备制造产业绿色高质量发展。”羊毅表示。

羊毅建议，要强化低空经济应用场景的国家顶层部署，加快部署省级低空空域开放与细分场景应用，加强政府与企业合作、航空与场景结合，探索市场化的低空装备应用和产业发展路径。要促进AI技术与低空装备产业链深度融合，研制智能化、绿色化低空装备，建立具有核心竞争力的产业链供应链。要创新生产要素配置方式，面向市场需求，研究出台涉及技术、产品、应用场景等典型特征的行业级标准规范，从空域开放与管理、安全保障、技术创新和市场驱动等方面协同发力，推动应用规模化。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）