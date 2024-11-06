伊滨区庞村镇：无刺的水果黄瓜好吃又“生金”

日前，在位于伊滨区庞村镇的伊滨智能化农业产业示范基地，务工的侯文立早早来到水果黄瓜种植大棚，仔细查看其长势。

日前，在位于伊滨区庞村镇的伊滨智能化农业产业示范基地，务工的侯文立早早来到水果黄瓜种植大棚，仔细查看其长势。

摘下一根水果黄瓜，侯文立向记者介绍，与普通黄瓜相比，这种水果黄瓜表面无刺，身材娇小，身形相对匀称，主打一个口感细腻。为优化种植结构，该基地去年10月从外地引进了这个新品种。

口感好的水果黄瓜长成背后，侯文立等人花了不少心思。“它对光照、通风、灌溉、施肥等方面都比较挑剔，‘娇气’得很！”侯文立说。有一次，他因调温失误导致棚温过高，叶面出现卷曲现象，影响了果实生长，他一度十分自责。

一次次尝试，让侯文立摸清了水果黄瓜的“脾气”。他介绍，生长温度以夜间在12℃到15℃、白天不超过32℃为宜；每天至少要保证光照10小时，在冬季除了白天，还需打开灯光补光……提起水果黄瓜的生长习性，他如数家珍。

为保证水果黄瓜健康成长，侯文立将自己摸索的经验传授给其他村民。在大家精心呵护下，这些水果黄瓜“茁壮成长”。

“它虽然不好打理，但收益还不错。”侯文立欣慰地说，水果黄瓜亩产在2万斤到3万斤，普通黄瓜亩产在5万斤，后者产量高近1倍。但从价格上看，前者是后者的3倍，加上省去的部分用工成本，水果黄瓜的收益更高。另外，水果黄瓜除了直接吃，还能用来制作甜点、沙拉、果汁等，销售渠道也更广。

截至目前，他们种植的水果黄瓜已销售2.2万斤，还有不少单位登门预订。负责该项目的伊滨区国展公司有关负责人介绍，“我们正按照色泽、形状、长短相近的标准，将产品陆续装箱外售，打造特色农产品品牌”。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 郎治飞 张晓晨 文/图）