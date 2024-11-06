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推动叫响“天下黄河洛阳美”品牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.24 08:21
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　　日前，市人大常委会主任李保国到新安县、孟津区，就黄河流域(洛阳段)生态保护和文旅融合发展情况，结合“天下黄河洛阳美”主题活动预安排开展调研。

　　李保国沿黄河古都一号旅游公路，先后到新安县仓头镇、孟津区小浪底镇等地，实地察看沿黄生态环境保护、旅游景点打造、文旅文创宣传等情况，并与当地相关负责人深入交流，详细了解文旅产业、特色餐饮、黄河文化传承等工作进展，就如何发挥人大职能作用、推动叫响“天下黄河洛阳美”品牌提出具体要求。

　　李保国指出，洛阳是黄河流域重要节点城市，是黄河生态的重要屏障和黄河文化的重要发祥地。开展“天下黄河洛阳美”主题活动是深入学习贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要论述，落实省委“四高四争先”部署要求，推动我市文旅高质量发展、提升城市影响力的重要举措。要深刻认识主题活动的重要意义，坚持把主题活动作为彰显人大使命担当、守护母亲河的具体行动，切实加强组织领导，精心研究部署，细化工作举措，严格时间节点，合力联动确保活动取得实效。要充分发挥人大职能作用，通过听取审议专项工作报告、开展执法检查、组织人大代表视察、文艺作品征集等，形成“七个一”成果，集中展现黄河流域(洛阳段)壮丽自然风光、丰富人文景观及生态保护成果，筑牢黄河生态保护屏障。要助推黄河文旅融合发展，深挖黄河文化、古都文化资源，完善观景台、步道、驿站等配套设施，推广地域特色美食，将“黄河之美”与“洛阳味道”深度融合，推动“生态+文旅”融合发展。要加强全媒体宣传推广，全面转向网络、转向青年、转向社区，充分运用全媒体平台，持续营造良好氛围，增强思想认同，推动叫响“天下黄河洛阳美”品牌。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王亮)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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