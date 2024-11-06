今年洛阳将举办100场职工职业技能竞赛

昨日，记者从市总工会获悉，今年我市将在全市范围内举办100场职工职业技能竞赛，进一步调动全市广大职工劳动热情和创造活力，培养高素质产业工人队伍。目前竞赛工种申报工作已正式启动，截止时间为3月7日。

昨日，记者从市总工会获悉，今年我市将在全市范围内举办100场职工职业技能竞赛，进一步调动全市广大职工劳动热情和创造活力，培养高素质产业工人队伍。目前竞赛工种申报工作已正式启动，截止时间为3月7日。

根据安排，2025年洛阳市职工职业技能竞赛工种(一、二类)拟定100个。竞赛围绕产业发展、城市提质、乡村振兴三项重点工作，聚焦“四新一装备”和17条优势产业链，兼顾传统行业和新业态发展。竞赛将设置三大类别：一类竞赛(工种)由市总工会研究确定，二类竞赛(工种)由各县区总工会、产业工会、市直工会，直属各基层工会负责申报，三类竞赛(工种)由各单位自行确定。

在申报重点方面，各县区总工会重点围绕本辖区内、全市优势产业链重点企业申报竞赛工种，产业工会和市直工会主要围绕具有行业代表性、覆盖性广、通用性强的工种申报，直属各基层工会主要围绕具有本企业特殊要求的工种申报，按照全员参与、全员培训、全员练兵、全员提升的原则，由企业自行组织开展竞赛。 （洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 王晓婉）