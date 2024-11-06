郢书燕说（河洛学堂）

您有没有遇到过这种情况？写东西的同时突然跟人说话，顺手就把说的内容也写下来了。

您有没有遇到过这种情况？写东西的同时突然跟人说话，顺手就把说的内容也写下来了。要是写信，寄出前仔细检查，发现了删掉就好。《韩非子》里有一个楚国人却因大意，没检查就寄出去了。故事是这么说的——

一天夜里，有个楚国人给燕国丞相写信。火光不够明亮，写着写着看不清了，他就对举火把的人说：“举烛。”

那会儿还没有蜡烛，人们将干芦苇、艾蒿之类的易燃物扎成一束，灌入耐燃而光焰明亮的油类，点着了竖起来照明，说是烛，其实是火炬、火把。举烛就是将火把举高点儿，使屋里亮堂点儿。

这人没有意识到，自己在说“举烛”的同时，顺手就把这俩字写到了信里。写完他也没检查，就把信寄出去了。

不久，燕相收到书信，读着读着卡壳了，“举烛”俩字显得十分突兀。难道这位朋友是在暗示什么高明的治国之道？

燕相琢磨再三，终于悟出了“举烛”背后暗藏的“深意”：“举烛，就是崇尚光明；崇尚光明，就是要选拔有德才的人加以任用！”太妙啦！

燕相把这一治国之道告诉燕王。燕王听了非常高兴，立即采纳“举烛”之策。燕国开始选拔贤能治理国家，国力蒸蒸日上。

对这个故事，韩非子总结道：“治则治矣，非书意也。今世举学者多似此类。”意思是，国家是治理好了，但这不是书信里的原意。现在社会上提拔的学者大多类似这样。韩非子借这个故事讽刺一些人穿凿附会的治学态度。后人也由此引申出成语“郢(音同影)书燕说”。

郢是春秋战国时楚国的都城，在此代称楚国。“郢书”指讹误的书信。“燕说”指穿凿附会之说。“郢书燕说”比喻曲解原意，以讹传讹。 “举烛”纯属误书，燕相纯属误解，歪打正着，纯属运气好。咱可别学他们郢书燕说！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）