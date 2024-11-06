她们都是洛阳奇女子（细品《国色芳华》）

“前些日子，在洛阳遇到一奇女子，慧心巧舌，利析秋毫……为了自由拼死一搏……”在古装剧《国色芳华》中，男主角蒋长扬来一趟洛阳，对女主角何惟芳产生了深刻的印象。

“前些日子，在洛阳遇到一奇女子，慧心巧舌，利析秋毫……为了自由拼死一搏……”在古装剧《国色芳华》中，男主角蒋长扬来一趟洛阳，对女主角何惟芳产生了深刻的印象。她出身商贾之家，在逃离夫家后到长安谋生，凭借自己培育稀世牡丹的绝技走上了创业之路。

唐代社会风气开放，女性地位相对提升，这一背景助推武则天成为女皇，而女皇武则天亦使得唐代女性获得更多自由，因此唐代有不少女子经商，何惟芳的原型会是谁？

何惟芳与洛阳高五娘

有人猜测，何惟芳的原型是洛阳高五娘。

高五娘的故事，出自唐人戴孚创作的志怪传奇小说集《广异记》。古代女子进入史书的本就凤毛麟角，像高五娘这样的小人物，更不可能被史官“看见”，能够出现在戴孚笔下，证明她极有可能真实存在过，毕竟该书半数以上篇目的主人公皆于史籍可考。

高五娘也生活在开元年间的洛阳城，与何惟芳一样貌美如花，且结了两次婚。

高五娘的前夫是谁？戴孚没提，只说她“再嫁李仙人”。李仙人是被贬入凡间的神仙，与高五娘结为夫妻后，便长期住在洛阳。他通晓黄白之术，能够炼化金银，并将此技传授给高五娘。夫妻二人以此为生，日子过得十分滋润。

到了开元末年，夫妻俩已和睦相处五六年。一天，五更刚过，二人还没起床，忽听空中有人喊李仙人。李仙人披衣出门，与来者交谈片刻，回来就向高五娘道出实情：“我本天上神仙，因犯小过错被贬至人间。如今责罚期限已满，天官来喊我回去了。”

高五娘先是惊诧万分，继而万般不舍，泪如雨下。李仙人也于心不忍：“你我夫妻多年，我也很舍不得！我去之后，你可继续炼金银自给，但切记不能传授他人，不能为人大量炼金，否则对你不利，恐怕也会牵连我！”

高五娘起初还照做，渐渐地利欲熏心，卖出大量银器，被人告到官府。河南少尹李齐得知后，并未追究她的罪责，而是私下召见她，让她为自己炼制许多银器。李齐还将此事透露给朝中权贵。不到一年，二人双双暴毙，时人都说他们遭了天谴。

《国色芳华》中也有官员大肆敛财，只不过何惟芳与高五娘刚好相反，她勇敢地走上街头，呼吁百姓状告贪官！

洛阳郭大娘与女商人杨丽

炼化金银当是虚构，高五娘或许是唐代洛阳的冶铁大户，抑或是冶铁大户的女儿，排行第五，故称五娘。此外，唐代洛阳还有两位女商人，也与何惟芳有相似之处。比如同样出自《广异记》的洛阳郭大娘。

郭大娘可不是年纪大了的大娘，而是郭家的老大姑娘。她住在洛阳城东的毓财坊，“以当垆为业”，即卖酒为生。天宝初年，郭大娘去世，可见她也是在开元年间做生意。大诗人白居易有亲戚住在毓财坊，这家人说不定就在郭大娘的酒店喝过酒。

何惟芳在“芳园”出售百花酿，消费者边赏花，边饮酒，可堂食，可外带，生意应该做得比郭大娘好。

从毓财坊往西走，一直走到唐代洛阳东城外，就是“神都第一坊”立德坊。坊南是武周时期的超级商业港口新潭码头，坊北挨着清化坊(今老城十字街东北一带)。那个在武则天幼时就预言其“若为女，当作天子”的袁天罡(纲)，初到洛阳时就住在清化坊。清化坊也有一位奇女子善于经商，名叫杨丽。

高五娘、郭大娘的故事被戴孚写入书中，流传至今；杨丽的生平则在1200多年前被刻于石上埋在北邙——这方墓志1929年出土，现藏于千唐志斋博物馆。墓志上刻着《大唐皇甫宾亡妻杨氏墓志铭并序》，其中明明白白地写道：“夫人讳丽字娥英，族望弘农，因官徙洛，……夫人少而柔顺，长而贞洁，性廉而俭，心聪而惠。归依释教，契龙女之能；经营财产，会陶公之法。固得水旱无惧，吉凶有资。……开元廿四年六月十七日终于河南县清化里之私第，春秋六十有一……(葬于)北邙山南麓……”

杨丽出自名门望族，其家族因做官迁居洛阳城，历经数代。这位官家小姐擅长经商，通晓“陶公之法”。陶公就是陶朱公范蠡，春秋末越国大夫，弃官后经商成为巨富，被后人尊称为“财神”“商圣”“商祖”。杨丽既然通晓“陶公之法”，应是一位成功的女商人。 何惟芳的原型或许并不是某一个人，而是一群出色的洛阳奇女子。唐代诗人卢仝作有五言长诗《寄赠含曦上人》，其中有四句称：“商贾女郎辈，不曾道生死。纵遇强礼拜，雅语不露齿。”我觉得，这说的就是她们！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）