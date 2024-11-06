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筑牢汛前“地下防线”！洛阳市政集团清掏雨水口和桥梁泄水孔
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.23 20:43
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　　连日来，按照相关部门部署安排，洛阳市政集团利用晴好天气，积极开展道路雨水口和桥梁泄水孔集中清掏行动，进一步提升排水设施的排放和安全运行能力，为牡丹文化节筹备和安全度汛打牢基础。

　　据悉，本次行动重点清掏主城区范围内的9.8万座道路雨水口和1.8万个桥梁泄水孔。道路雨水口是城市排水系统的重要组成部分。洛阳市政集团相关负责人表示，养护过程中，将对雨水口的格栅及内部的枯叶、垃圾、泥沙等杂物进行清理、疏通，同时更换破损的雨水口篦子，确保道路排水畅通，保障市民游客出行安全。

　　此外，桥梁泄水孔的畅通对于桥梁结构安全和行车安全也至关重要。清理过程中，养护人员将使用铲子等工具将伸缩缝、泄水孔中的大块杂物清除，同时更换破损的泄水孔篦子及泄水立管，确保伸缩缝干净整洁、功能良好。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 侯晓丰）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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