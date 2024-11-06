开启回暖模式！洛阳最高气温将达20℃

今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新气象资料分析，本周多受地面暖气团控制，气温较前期明显升高，周末受东移西南气流和地面冷空气共同影响，有一次降水天气过程。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新气象资料分析，本周多受地面暖气团控制，气温较前期明显升高，周末受东移西南气流和地面冷空气共同影响，有一次降水天气过程。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新气象资料分析，本周多受地面暖气团控制，气温较前期明显升高，周末受东移西南气流和地面冷空气共同影响，有一次降水天气过程。具体预报如下：
今天夜里：晴天间多云。
2月24日(周一)：晴天到多云，气温-2℃～9℃。
2月25日(周二)：多云转晴天，气温1℃～14℃。
2月26日(周三)：晴天转多云，气温2℃～17℃。
2月27日(周四)：多云间晴天，气温4℃～19℃。
2月28日(周五)：多云到阴天，夜里部分地区转小雨或零星小雨，气温5℃～20℃。
3月1日(周六)：阴天有小雨，气温6℃～16℃。
3月2日(周日)：阴天有小雨，气温7℃～13℃。⑥
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