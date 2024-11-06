最新批复！洛阳一收费站将更名

近日，河南省交通运输厅网站发布最新批复称，宁洛高速“汝阳工业区收费站”变更为“汝阳·杜康收费站”。
近日，河南省交通运输厅网站发布最新批复称，宁洛高速“汝阳工业区收费站”变更为“汝阳·杜康收费站”。
近日，河南省交通运输厅网站发布最新批复称，宁洛高速“汝阳工业区收费站”变更为“汝阳·杜康收费站”。具体内容如下：
河南省交通运输厅河南省发展和改革委员会关于变更宁洛高速汝阳工业区收费站名称的批复
豫交文〔2025〕11号
汝阳县人民政府：
你单位《关于更改宁洛高速“汝阳工业区”收费站名的请示》收悉。现批复如下：
为向公众提供准确、清晰的收费站位置信息，方便司乘人员出行，根据有关规定，并经省人民政府批准，同意将宁洛高速“汝阳工业区收费站”变更为“汝阳·杜康收费站”。
更名涉及的收费站大棚、站名墙、交通指示标志等原有站名设施更新改造，由汝阳县人民政府负责并承担相应费用。
河南省交通运输厅
河南省发展和改革委员会
2025年2月17日
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