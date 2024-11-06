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最新！今年牡丹文化节将举行这些活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.23 17:51
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　　第42届牡丹文化节筹备工作进展如何？今年将有哪些新亮点？21日召开的洛阳市城市工作会议对做好相关工作进行部署。会议透露，今年洛阳将紧紧围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，以线上传播为途径，以品质活动为基础，以促进消费为目的，以提升服务为保障，力求打造成创意创新转型发展的文化盛会。

　　聚焦“花YOUNG洛阳城”主题 谋划特色活动

　　本届牡丹文化节将以“花YOUNG洛阳城”为主题，谋划“神都幻面”、牡丹市集、博物馆夜游、特色演艺等特色活动。

　　其中，“神都幻面”将挖掘洛阳历史文化，推出游园、剧本、社交等多元活动。牡丹市集将整合牡丹元素产品，结合洛young小店扶持计划，融入品质化生活方式，打造重场景、讲调性、强体验的市集活动。博物馆夜游将加强跨界融合和文物IP活化利用，高质量推出一批“奇妙夜”活动。特色演艺将依托应天门、九洲池等文化地标，推出一批有故事、有IP、有角色、有场景的微演艺项目。

　　聚焦青年关注 推出深夜食堂等品质店铺

　　促消费是今年牡丹文化节的重要内容。洛阳将把握年轻人情绪消费、体验消费和夜间消费等新特点，着力用好促消费活动、夜间经济、政策惠民三个抓手，激发消费活力。

　　洛阳将开展“客归河洛花开五洲”系列活动，向海内外客属发出邀约，邀请客亲“回家”踏春；针对周边客源城市加强定向文旅推介，强力引客入洛；办好“青春洛young乐享消费”系列活动，围绕“味美洛阳”“乐宿洛阳”“畅购洛阳”“好礼洛阳”“春惠洛阳”等主题和“老字号”焕新，开展“舌尖上的洛阳”等活动，打造餐饮、购物等消费新场景。

　　夜间消费将是今年促消费的亮点。洛阳将聚焦龙门古街、洛邑古城、广州市场步行街、西工小街等特色文商旅街区，优化夜食、夜购、夜游、夜演等活动，鼓励商家、街区延长营业时间，推出一批24小时营业的小酒馆、深夜食堂、特色主理人小店等品质店铺，培育一批“有感觉、想打卡、愿传播”的消费场景。

　　此外，洛阳还将推出惠民政策，联动商家发放消费券、赏花套餐补贴，依托“一码游洛阳”等平台，用足用好240小时过境免签政策，开发相匹配的特色旅游线路和政策，提高入境消费水平。

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[ 责任编辑：马佳佳 ]
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