健康照护师开“卷”洛阳市场！传统护工或遇强劲对手

为老人翻身、喂饭、进行防褥疮护理……前不久，在洛阳一家医院病房内，38岁的健康照护师段小亚为一名老年患者做日常护理。

为老人翻身、喂饭、进行防褥疮护理……前不久，在洛阳一家医院病房内，38岁的健康照护师段小亚为一名老年患者做日常护理。

近年来，通过职业院校、人社部门等开展的培训，洛阳涌现出一批健康照护师。然而，对于这个新兴职业，很多人并不了解。专家表示，健康照护师的出现将对传统家政服务从业者带来不小的冲击，尤其是医疗护理方面优势突出，或成传统护工的强劲“对手”。

健康照护师是家政服务员的“升级版”

去年夏天，段小亚参加了洛阳人社部门开展的免费技能培训，成为一名健康照护师。

“培训内容很丰富，实操性也强。”段小亚说，培训内容包括为被照护人穿脱衣物、擦浴、制作日常膳食的生活照料，以及煎服中药、血压测量、脑卒中患者生活功能锻炼等基础照护和病情康复等内容。结业后，她闯进医院护工赛道，得心应手，实现就业增收。

在参加健康照护师技能培训之前，段小亚也有很多职业选择，比如育婴员、家政服务员、养老护理员等，但她依然对健康照护师培训“情有独钟”。

“我认为这个新兴职业会有更好的发展前景。”段小亚说，健康照护师的培训内容专业度更强，涉及全龄段人群，结业后可以去当月嫂照顾母婴，当养老护理员照顾老人，也可以去医院当护工照顾病患，就业机会更多。

2020年，人社部将健康照护师纳入职业分类大典，该职业的定义为运用基本医学护理知识与技能，在家庭、医院、社区等场所，为照护对象提供健康照护及生活照料的人员。可以看出，懂医护、会照料，是健康照护师的职业优势。他们属于复合型人才，是传统家政类服务人员的“升级版”。

这个“陌生”职业也面临多重困境

截至目前，段小亚利用所学所长已在医院照护过数名病人，且多为老年人，对方都很满意。然而，并非所有的健康照护师都能和段小亚一样，很快融入洛阳本地市场。记者走访培训学校、养老服务机构及从业者发现，目前健康照护师在洛阳的知晓度并不高，面临尴尬处境。

“家有产妇可找月嫂，照料老人就找保姆，和健康照护师有什么区别？大家普遍仍是这种观念。”市民孙女士也是一名健康照护师，曾在洛阳市一家养老机构从事护理工作，是该机构中为数不多的健康照护师，但与其他养老护理员从事的工作并无二样。

“在传统养老服务行业中，技能经验可能比证书更有含金量。”洛阳市一家医养结合养老机构的有关负责人透露，他们在业内招募工作人员时，从业资质虽是“门槛”，但往往更注重实际操作能力。医护人员、护理员两支队伍，仍然是目前医养结合养老机构的传统人才结构，兼具二者技能的健康照护师涉及不多，主要是“业内没有硬性要求”。

洛阳一家民办职业技能培训学校的负责人杨女士则表示，2023年起该校开展了健康照护师这一新的培训项目，原本认为是敏锐之举，却出现了培训难、结业难、就业难的现象。尤其在培训项目的社会推广阶段，大部分人更倾向于传统的养老护理员、家政服务员、育婴员等技能培训，对健康照护师比较陌生。

“其实，健康照护师培训要比其他传统家政服务培训的要求更高。”杨女士说，开展健康照护师职业技能培训必须有专业医护师资力量，组建这样高标准得培训团队也并不容易，同时，技能鉴定也有更高要求，这就造成培训难、结业难、就业难的现实问题。

既懂医护也会照料，他们或成传统护工强劲对手

“我国即将进入中度老龄化社会，家庭也趋于小型化，使得家庭照护功能逐渐弱化。很多家庭特别是上班族家庭对老、弱、病、残、孕群体的照护既力不从心、也不专业，压力普遍增大，严重影响生活质量。”洛阳职业技术学院护理与康养学院院长张彦芳介绍，健康照护师这一职业是社会刚需、应运而生。

据相关媒体报道，我国大约4500万失能失智老人、8500万各类残疾人，以及每年新增的新生儿、孕产妇等群体，迫切需要大量既懂生活照料又懂健康护理的高素质健康照护人才提供服务，仅有生活照料单一技能的保姆和护工难以满足当今社会健康照护的需求，其从业人员专业化水平较低、监管薄弱等问题突出。健康照护师的出现，旨在解决健康照护和家政服务领域“找不到，不好找”和“不标准，不规范”的社会痛点。

“当前在洛阳，健康照护师的工作场所、入职门槛、资质要求、薪资待遇等，与传统家政服务员、保育员、护理员无明显区别，所以市场吸引力并不大。”张彦芳认为，护理技能是传统家政服务护理领域从业者所欠缺的，基于洛阳当前现状，健康照护师可以首先把目光投向医疗护理领域，或成传统护工的强劲对手。

传统护工虽早已在市场摸爬滚打，但不得不承认，这一行业存在着培训不规范、发证机构混乱等问题。同时，传统护工的服务着力点仍聚焦在生活照料上，护理水平也参差不齐。健康照护师开“卷”护工市场，不仅能够尽显其能，也会在无形之中整顿市场乱象，推动医疗护工行业服务水准大幅提高。

“促进护工市场升级迭代只是第一步。兼具生活照料和护理技能的健康照护师还可向医院之外的社区、家庭等延伸，满足人民更高品质的生活需要，推动健康照护和家政服务领域高质量发展。”张彦芳说。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图）