“洛阳解读”丛书《千年帝都》首发式暨座谈会举行

22日，“洛阳解读”丛书《千年帝都》首发式暨座谈会在河洛文化文献馆举行。

22日，“洛阳解读”丛书《千年帝都》首发式暨座谈会在河洛文化文献馆举行。

该活动由河南省高校人文社会科学重点研究基地“河南文化传播与社会发展研究中心”、洛阳市文艺评论家协会主办。

“洛阳解读”丛书由洛阳师范学院二级教授、国务院特殊津贴专家王建国主编。《千年帝都》由洛阳理工学院教授、河南古都文化研究中心历史文化研究所所长王治涛著，由上海交通大学出版社出版。

王治涛教授认为，“帝都”一词并非现代人所创，古代就有这种说法，并且被用来指代洛阳等地。“千年帝都”是洛阳最基础、最突出、最重要的名片之一。《千年帝都》一书用通俗的语言介绍了洛阳的自然环境、以洛阳为中心的河洛地区的史前人类活动、定都洛阳的朝代或时期、以洛阳为陪都的朝代的历史等内容。

来自洛阳师范学院、河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳市文艺评论家协会的专家、学者对《千年帝都》进行了深入研讨，大家认为，《千年帝都》以及即将持续推出的“洛阳解读”丛书，具有很强的创新性和可读性，立足洛阳厚重的历史文化，在中国历史的大背景下，以历史的高度和宽广的视野，跳出洛阳写洛阳，改变过去按朝代或者事件叙述的方法，从洛阳文化的某一重要议题或话题展开，深度发掘厚重的洛阳历史，推出兼具思想性、学术性和趣味性的通俗读物。

王建国教授介绍，近年来，洛阳师范学院文学院积极筹划“河洛文学与文献”研究规划，在校内外专家和有识人士的共同酝酿和支持下，组织专家编写“洛阳解读”丛书。

“洛阳解读”丛书计划出10本，书名分别为：《千年帝都》《牡丹花都》《天下之中》《华夏中心》《民族圣地》《河洛文化》《丝路起点》《运河中心》《客家之源》《姓氏祖地》。每本一个中心、一个主题、一个作者，较为全面系统地介绍洛阳文化。

本项目对洛阳、河南，乃至中原地区，都有极高的文化价值和深远的现实意义。

王治涛，主要从事中国近现代史和河洛文化研究。主持、参与省部级项目10余项，公开发表学术论文40余篇，曾主讲《尘埃下的辉煌——洛阳建制史及中国八大古都之比较》，独著、合著、主编、副主编专著10余部。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 巴图 文/图）