河南省新春乒乓球大赛在洛开赛

运动迎新春，健康谱新篇。22日，2025年河南省新春乒乓球大赛在洛阳市体育中心体育馆拉开

运动迎新春，健康谱新篇。22日，2025年河南省新春乒乓球大赛在洛阳市体育中心体育馆拉开战幕。

接发球抢攻，直线一板、两板，斜线回头球，漂亮……比赛现场，56岁的洛阳选手裴晨霞在比赛中将直板快攻的特点发挥得淋漓尽致，以3:0战胜濮阳对手，取得开门红。作为洛阳乒坛常青树，裴晨霞在前年参加了河南省第十四届运动会(省辖市组)乒乓球比赛，夺得55岁至70岁年龄组亚军；去年秋天，她参加“我要上全运”第十五届全运会群众赛事活动河南省乒乓球选拔赛，获得50岁至59岁年龄组第二名。

“我6岁开始打球，多次代表洛阳市参加全省大赛。”裴晨霞告诉记者，乒乓球运动寿命比较长，安全性也比较高，即使到七八十岁，身体允许的情况下还能打，所以吸引很多人参与。近年来，洛阳大力建设社区体育公园，深入开展“国球三进”活动，群众家门口的乒乓球场地越来越多，带动了洛阳群众打球的热情。对青少年来说，打乒乓球不仅能强身健体，还能调节视力，她希望更多人参与乒乓运动，享受健康快乐。