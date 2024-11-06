注意！九都路南昌路口通行规则有变

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为进一步改善道路通行环境，提高通行效率，洛阳市公安局交警支队一大队对我市涧西区九都路南昌路口进行优化改造，路口优化改造后通行规则通告如下：

东向西方向

(改造前)

(改造后)

1.原人行道改造为人非共板非机动车道。

2.由四条机动车道增至五条机动车道，由南向北排列分别为左转、左转、直行、直行、右转。提示：公交车在确保安全的前提下可借右转车道直行。