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2024年度洛阳考古工作汇报会启幕 十余项新成果解码河洛文明基因
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.22 09:55
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　　22日上午，2024年度洛阳考古工作汇报会启幕，来自洛阳及全国各地考古领域的一线工作者、专家学者齐聚一堂，围绕多个项目进行汇报和交流，共同探寻河洛文明的基因密码。

　　会议期间，考古工作代表将围绕十余个考古项目进行汇报和交流，涵盖史前聚落、夏文化遗址、五大都城遗址、帝王陵寝、石窟寺等多个领域，为公众展示过去一年洛阳地区重要考古新发现和相关研究成果。

　　记者注意到，涉及此次汇报的不仅有二里头遗址、正平坊遗址等荣获过全国十大考古新发现的“老项目”，也有一些“新面孔”，比如七里河东周手工业遗存、郑洛高速寨湾遗址、偏桥村墓地等。“老项目”的持续突破，“新面孔”的不断涌现，将为解读河洛文明提供更丰富的实物样本。

　　此外，会议还将介绍洛阳考古一张图资源数据库平台建设与洛阳公众考古开展情况，展示洛阳考古智慧化转型与社会化服务最新成果。

　　本次会议汇聚了中国社会科学院学部委员刘庆柱，中国社会科学院学部委员、中国考古学会理事长陈星灿等多位中国考古界重量级专家。23日，专家团将赴偃师古城村遗址、白草坡东汉陵园遗址、七里河东周手工业遗存、隋唐洛阳城正平坊遗址开展现场指导。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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