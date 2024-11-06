隋唐洛阳城景区推出免费讲解服务

记者昨日从隋唐洛阳城景区获悉，该景区各景点(应天门、天堂明堂、九洲池)推出免费讲解服务，持续1个月，前往游玩的市民和游客不要错过。
记者昨日从隋唐洛阳城景区获悉，该景区各景点(应天门、天堂明堂、九洲池)推出免费讲解服务，持续1个月，前往游玩的市民和游客不要错过。
记者昨日从隋唐洛阳城景区获悉，该景区各景点(应天门、天堂明堂、九洲池)推出免费讲解服务，持续1个月，前往游玩的市民和游客不要错过。
免费讲解时间：
2025年2月21日至3月20日，每天上午10:00至10:30
集合地点：
应天门讲解服务台、明堂讲解服务中心、九洲池瑶光殿前琉璃亭 （洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 赵奕鼎）
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