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中航光电加速推动新春开门红
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.22 08:36
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　　记者日前从中航光电科技股份有限公司获悉，该企业复工复产以来，启动全线生产，设备开足马力，人员高效协同，围绕整体布局、产品创新、项目建设等持续发力，加速推动新春“开门红”。

　　在整体布局上，中航光电聚焦通信与工业业务加快调整，持续推进行业龙头客户开发和优质客户培育，不断优化产品业务。与此同时，该企业紧抓行业发展机遇，强化新能源汽车高压互连产品优势，持续拓展智能网联等新业务发展空间，实现新能源汽车市场覆盖率进一步提升。

　　在产品创新上，中航光电近期成功推出系列连接器，其机械性能、环境性能均满足国际标准要求，有利于优化机房空间、提升计算密度，在大规模虚拟化、数据库、内存计算、数据分析、商业智能等领域可发挥重要作用。围绕新能源汽车领域，中航光电近期陆续获得多项专利授权，相关技术可优化电连接结构，提升电连接的稳定性与可靠性，极大降低连接不良导致的故障发生率，进一步强化汽车电气系统安全保障。

　　在项目建设上，中航光电民机与工业互连产业园已实现多个主体建筑封顶。根据规划，这个总面积接近18万平方米，集零件加工、设备装配、智能物流仓储等功能于一体的综合性产业园区，将于今年3月完成交付，项目达产后可大幅提升企业民机与工业互连产品产能。中航光电高端互连科技产业社区则围绕灯塔智能工厂、智慧园区和绿色零碳园区发力，融入绿色低碳、精益生产等理念，全力冲刺今年6月全面竣工目标。

　　中航光电2024年度业绩快报显示，去年企业预计累计实现营业收入206.90亿元，同比增长3.07%，全年保持盈利水平稳定，预计实现利润总额、归母净利润37.65亿元、33.61亿元，同比分别增长0.85%、0.65%。

　　根据规划，今年中航光电将全面提升“数智光电”的整体性、系统性、协调性，进一步建成数据驱动、高效智能的柔性智能制造工厂，积极建设连接器行业国际一流的智能化工厂，用智能化赋能高质量发展和国际一流企业建设，为我市高端装备制造业发展增添更多新动能。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 窦芳超)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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