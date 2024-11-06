洛阳网“神马AI”上线 开启本地新闻智能新时代

今天洛阳有啥新鲜事儿？遇到难题，在洛阳该找谁？打开手机或电脑，“神马AI”来帮您！

今天洛阳有啥新鲜事儿？遇到难题，在洛阳该找谁？打开手机或电脑，“神马AI”来帮您！

即日起，由洛阳网研发的本地智能助手——“神马AI”正式上线。这款创新融合了“新闻+技术”的智能系统，将为洛阳本地用户及外地游客提供最新、最全面的新闻报道和服务指南。

作为洛阳市最具影响力的门户网站，洛阳网始终站在创新前沿，积极探索网络智能化领域。此次推出的“神马AI”系统，是洛阳网团队基于LLM(大型语言模型)深度定制开发的RAG(增强检索生成)系统，除了依托洛阳网信息库中海量的新闻资讯构建，还融合了DeepSeek和豆包的深度思考能力。无论是政策调整、社会事件还是文化活动，“神马AI”都能迅速捕捉并呈现给用户，还能够根据用户的个性化问题进行精准的检索与恰当的回答，确保每一位用户都能获取到最关心的内容。

此外，“神马AI”还特别开设“百姓呼声”互动模块。用户可以直观了解“百姓呼声”平台运营模式，AI助手还会针对用户的诉求，通过智能系统快速匹配相关部门，协助用户高效达成诉求提交。

“神马AI”已在洛阳网PC端、手机洛阳网、洛阳网微信公众号、洛阳发布微信公众号同步上线。初期版本主要以优化本地新闻服务为重点，未来洛阳网将持续投入研发力量，扩展系统功能，带来更多智能化服务。

洛阳网在智能领域的探索并非一蹴而就。自去年以来，洛阳网已实现了多语种网站的建设，支持英语、西班牙语、俄语、日语、韩语等八大语种，开设五大特色频道，打破语言障碍，让世界各地的人都能了解洛阳的发展动态。此外，洛阳网打造了多名AI国际主播，在X、Facebook、Instagram、YouTube、TikTok等主流国际社交媒体平台上，以全英文播报的方式向全球观众推介洛阳文化，展示洛阳形象，使信息传递更加生动有趣。

如今，“神马AI”的推出，标志着洛阳网在数据处理、模型适配以及资源利用等方面取得了新的突破，开启洛阳网智能化服务的新篇章。(洛报融媒·洛阳网记者 郭瑛)