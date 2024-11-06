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推进乡村全面振兴 今年洛阳各县区这样干
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.21 20:46
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　　人勤春来早，奋蹄赶秋实。目前，洛阳351万亩小麦苗情良好，洛阳市农业农村部门及时发布春季麦田管理技术指导意见，为夏粮丰收保驾护航。

　　乡村振兴是实现共同富裕的必由之路。近年来，我市将乡村振兴作为全市“三项重点工作”之一，推进乡村振兴步伐有力、成效明显。在今年的各县区两会上，各地结合自身资源禀赋，积极学习运用“千万工程”经验，以实策实招打好乡村振兴这场“硬仗”。

　　以产业连片发展提升全产业链发展水平。新安县将围绕“两红三优”特色产业，发挥龙头企业带动作用，积极推广5G数字辣椒、樱桃等种植模式，并大力推进双红加工交易园区、仲景香菇酱等重点项目建设，推动农业发展不断向智慧农业、设施农业转型升级。伊川县将加快推进以白沙镇程子沟村、水寨镇瑶张村、高山镇高山村、江左镇孟家窑村为中心的4个连村片区建设，并完善各类服务设施，打造乡村振兴集中连片先导区。嵩县将积极创建中药材国家现代农业产业园，7月底前建成国家优势特色产业集群项目；开工建设中草药种苗繁育基地，确保全县道地中药材种源自给覆盖率达80%。

　　提质建设宜居宜业和美乡村。宜阳县将常态化开展村庄清洁行动，并“一树一策”开展古树名木保护，形成管护长效管理机制，持续改善乡村人居环境。汝阳县将全力实施新一轮农村公路提升行动，改造60公里道路，推动31个村供排水一体化实现运营，推动环境连片整治。伊滨区提出，将启动万安山区域水源工程，年底前实施杨河片区、上徐马片区蓄水工程，并实施万安山绿化、美化、彩化工程。偃师区将实施道路、水、电、气等123个项目，着力提升基础设施互联互通水平。

　　提升乡村治理水平。涧西区将深化乡里中心与邻里中心结对共建、联动运营，引导“三自”组织互动、社会服务联动、产品供销流动，促进服务提升、资源共享。西工区将优化乡里中心服务供给，植入便民超市、惠民餐饮等业态，建设群众愿来、想来、常来的一站式生活家园。瀍河区提出，将支持涉农社区以出租、入股经营等方式，盘活资源资产，不断增加农民财产性收入。洛龙区将持续规范农村土地经营权流转行为，并加快盘活闲置农村资源。洛宁县将开展高价彩礼、大操大办等突出问题治理，深化农村殡葬改革，推进移风易俗，弘扬良好乡风民风。

　　深化农业农村改革。栾川县将持续推进国家数字乡村试点建设，搭建智慧美丽乡村数字化平台，开发多功能场景应用，探索乡村智治新模式。老城区将构建“政银担保投”联动支农机制，丰富“民宿贷”“蝎子贷”“牡丹贷”等产品，为乡村产业引入更多金融“活水”。孟津区将加快建设农村金融服务试点，深化集体经营性建设用地入市改革，力争产权交易额增长8%以上。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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