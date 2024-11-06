年底前，洛阳将实现义务教育阶段寄宿制学校洗澡设施全覆盖

新建、改扩建义务教育学校48所，改造老旧小区110个，新改建农村公路360公里……21日，洛阳市城市工作会议召开，总结城市提质工作经验，安排部署今年重点任务，进一步推动城市能级、功能品质持续提升。

新建、改扩建义务教育学校48所，改造老旧小区110个，新改建农村公路360公里……21日，洛阳市城市工作会议召开，总结城市提质工作经验，安排部署今年重点任务，进一步推动城市能级、功能品质持续提升。

一批大事要事取得突破 城市发展活力持续迸发

近年，市委市政府坚持将城市提质、城市经济一体谋划、一体推进，2024年全市共实施城市提质项目675个，城市功能品质不断提升，百姓幸福感获得感不断增强。

●城市能级提升：盘活城市区闲置楼宇面积31万平方米

基础设施加快建设。呼南高铁焦洛平段可研报告获批，机场三期改扩建进入可研报批阶段。郑洛、济新、沁伊高速加快推进。龙丰路等21项工程建成投用。

创新平台持续壮大。建成科技产业社区23家，入驻企业超千家。盘活城市区闲置楼宇面积31万平方米，重点培育楼宇78栋，入驻企业超7000家。

公共服务更加完善。新建、改扩建义务教育学校36所，完成中等职业技术学校建设，8所高中提升大头落地，学生宿舍、餐厅环境全面改善。

文商旅加速融合。“1+3”高品质古都文化体验区加快推进，汉魏故城博物馆即将开馆，洛邑古城一期续建完工。民宿经营主体超1.5万家，建成汉服馆1200余家，带动就业5万人以上。

●城市功能品质提升：累计建成邻里中心363个

老旧小区加快改造。188个老旧小区、3.73万户完成改造，加装电梯196部。

社区公共服务能力显著提升。全市累计建成邻里中心363个，实现市场化可持续运营；累计建成社区体育公园280个，提升改造农贸市场33个，城市区“15分钟生活圈”基本形成。

城市管理更加精细。扎实推进城市区供水水质提升三年行动，关林水厂提升改造项目通水运行，主城区自来水硬度从380mg/L降至200mg/L以下，进入优质供水时代。