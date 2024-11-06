栾川县：坚持产城融合 建设游客心向往之的“最美县城”

近年，栾川县紧紧围绕“休闲慢城”发展定位，加快建设旅游目的地城市，推动产业发展与城市蝶变融合并进，走出了一条“城市美、旅游兴、产业强”的城旅融合之路。
近年，栾川县紧紧围绕“休闲慢城”发展定位，加快建设旅游目的地城市，推动产业发展与城市蝶变融合并进，走出了一条“城市美、旅游兴、产业强”的城旅融合之路。
近年，栾川县紧紧围绕“休闲慢城”发展定位，加快建设旅游目的地城市，推动产业发展与城市蝶变融合并进，走出了一条“城市美、旅游兴、产业强”的城旅融合之路。
完善城市功能。把旅游城市、青年友好型城市等理念融入县城规划建设，对县城重点区域、重要路段进行建筑形态、风貌、色彩改造提升。打造“快进慢游”旅游环线，建成云上驿站、爱情公路、音乐公路等沉浸式体验旅游节点12个，串联7个3A级以上景区和5个特色旅游小镇。
丰富城市业态。持续做好县城及周边景区改造提升，开发农耕体验、科普教育等近郊游业态，持续打通城市周边旅游动线。坚持以“品牌化、高端化、规模化”培育壮大城市民宿，全县累计新建或改造城市民宿2158家，辐射带动1.5万人就业。
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