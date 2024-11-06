西工区：整街连片塑品质 创新引领强支撑

持续抓好整街连片改造，拆墙并院打通小区89个，累计加装电梯390部……近年，西工区把做强城市经济摆在首位，持续完善城市功能、提升城市能级，城市面貌焕然一新。
持续抓好整街连片改造，拆墙并院打通小区89个，累计加装电梯390部……近年，西工区把做强城市经济摆在首位，持续完善城市功能、提升城市能级，城市面貌焕然一新。
持续抓好整街连片改造，拆墙并院打通小区89个，累计加装电梯390部……近年，西工区把做强城市经济摆在首位，持续完善城市功能、提升城市能级，城市面貌焕然一新。
全面提升城市宜居性。将580个老旧小区划分为30个组团，去年年底老旧小区改造任务全面清零，并创新实现“小院子变大院子”“小院子变大社区”。探索推行“平层入户、加装阳光房、按照阶梯出资”加装模式，累计加装电梯390部，其中90%以上实现平层入户。
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