宜阳县：全力推动新型城镇化 打造“宜阳样板”

近年来，宜阳县紧紧围绕城市提质“351”工作举措，全力以赴推动以人为核心、以县城为重要载体、以产业为纽带的新型城镇化，促进人口集中、产业集聚、功能集成。

近年来，宜阳县紧紧围绕城市提质“351”工作举措，全力以赴推动以人为核心、以县城为重要载体、以产业为纽带的新型城镇化，促进人口集中、产业集聚、功能集成。 近年来，宜阳县紧紧围绕城市提质“351”工作举措，全力以赴推动以人为核心、以县城为重要载体、以产业为纽带的新型城镇化，促进人口集中、产业集聚、功能集成。 推动区域一体化。依托“新伊高速、渑栾高速宜阳段，前进立交、红旗大道对接开元大道”等重大工程，积极承接洛阳中心城区功能疏解和产业转移，全面融入洛阳“半小时经济圈、生活圈”。 推动产城一体化。积极搭建九创科技产业社区、福通创新创业工场等创新平台，为企业在人才引进、孵化培育、技术转移、成果对接等方面提供精准服务。以航空装备首位产业为引领，推动人流、物流、资金流加速集聚，目前累计落地相关配套企业近70家，吸纳带动就业2万人。 推动城乡一体化。采用组团连片改造等方式，完成157个老旧小区改造，惠及居民6294户。优化县域教育资源布局，累计撤并182所农村小学，新改建学校43所，新建实验高中等顺利投用。统筹推进新型城镇化和乡村振兴，科学研判人口流动趋势，高标准完成乡村振兴集中连片规划编制。 下一步，宜阳县将坚持以县城为载体、以产业为重点、以融合为关键，系统谋划实施城市更新和提质扩容行动，不断提升城镇化水平，全力打造新型城镇化建设的“宜阳样板”。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊 文/图 实习生 韩旭阳)