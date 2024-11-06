涧西区：注重分类施策 有效保障群众住房需求

近年，涧西区牢固树立以人民为中心的发展思想，坚决打好保交付攻坚战，全区共交付安置房11978套、保交楼项目5个2210套、保交房项目14个3240套，化解问题楼盘26个，保交付攻坚战取得阶段性成效。

近年，涧西区牢固树立以人民为中心的发展思想，坚决打好保交付攻坚战，全区共交付安置房11978套、保交楼项目5个2210套、保交房项目14个3240套，化解问题楼盘26个，保交付攻坚战取得阶段性成效。 近年，涧西区牢固树立以人民为中心的发展思想，坚决打好保交付攻坚战，全区共交付安置房11978套、保交楼项目5个2210套、保交房项目14个3240套，化解问题楼盘26个，保交付攻坚战取得阶段性成效。 夯实保交付工作基础。构建“区级统筹、部门联动、街道负责”三级责任体系，实行“一项目一专班一方案”，强化攻坚调度，推进节点目标完成。 破解保交付各类难题。抢抓国家在房地产领域稳增长促发展一揽子政策机遇，用足用好城中村改造中长期政策性金融支持。破解手续办理难题，为8个安置房项目、6个商品房项目开展容缺办理，推动项目建设。 打通保交付“最后一公里”。推进水电气暖等基础配套工程建设，先后完成7个项目水电气暖收尾工程，近1000户群众提前拿到新房钥匙。针对个别项目就地安置能力不足、其他项目安置房富余的情况，探索异地统筹安置模式，采取“就地+就近”“就近+异地”等办法，打破安置区域限制，有效盘活利用闲置房源。 下一步，涧西区将进一步强化政治担当，创新工作举措，加快完成剩余保交房项目交付，推进剩余问题楼盘化解，坚决打赢保交付攻坚战。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊 文/图 实习生 韩旭阳)