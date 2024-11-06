洛阳持续加强文旅行业食品安全监管

龙门古街、洛邑古城都是洛阳文旅的热门“打卡地”，聚集着不少餐饮商户。近日，洛阳市市场监管局组织了一场跨区学习观摩活动，老城区市场监管局相关人员和洛邑古城商户，一起到龙门古街实地了解餐饮单位标准化管理举措。

龙门古街、洛邑古城都是洛阳文旅的热门“打卡地”，聚集着不少餐饮商户。近日，洛阳市市场监管局组织了一场跨区学习观摩活动，老城区市场监管局相关人员和洛邑古城商户，一起到龙门古街实地了解餐饮单位标准化管理举措。

洛报融媒记者在多家餐饮店看到，店内均在显著位置悬挂统一制作的食品安全信息公示牌，旁边有食品安全管理记录表。进入后厨，环境整洁，台面物品、工具的定位线和标识卡齐全，从业人员穿戴工作衣帽和佩戴口罩。在一家售卖洛阳特产的店铺，所有食品分区摆放，分类分架销售，店内张贴有食品合格证详细信息，并对进货票据等进行公示。

洛龙区市场监管局相关负责人介绍，针对龙门古街内的食品经营单位，该局按照信息公示、人员要求、设施设备、原料采购、食品贮存、加工操作、台帐记录、场所卫生、文明聚餐九个方面实行清单管理，逐户监督检查、现场指导整改规范，常态化开展食品安全监督抽检和食品快检，为市民游客打造味美、安全、放心的食品消费环境。

洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，为全面做好今年牡丹文化节期间的洛阳文旅行业食品安全监管，该局提前着手，通过开展跨区学习观摩、提升特色餐饮街等形式，持续深化食品安全放心工程建设，营造文旅市场良好消费环境，让来洛游客和广大市民玩得开心、吃得放心。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 实习生 陈赛林 文/图)