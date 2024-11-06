网友反映开元大道与新伊大街交叉口地面冒白烟 相关部门回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：开元大道与新伊大街交叉口地面长期冒烟，是暖气泄露吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：开元大道与新伊大街交叉口地面长期冒烟，是暖气泄露吗？

市水务集团新区热力分公司回复：接到诉求后我公司高度重视，接到诉求后第一时间联系诉求人，现场情况已跟贵网友沟通。贵网友所反映的问题在1月初己发现冒烟现象，经现场多次排查末发现明显泄露，疑似地下水渗进过路水泥套管里，而被高温热水管道高温暖热形成蒸汽，由于现处于采暖期，管道埋地较深，无法停暖开挖排查，我公司已向相关部门报备，加大巡视力度，密切关注现场情况。待供暖结束后，迅速进行全面排查和维护。

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