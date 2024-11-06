2025年洛阳电影市场票房收入突破1亿元

截至2月21日，全市电影市场表现强劲，2025年度票房(含预售实时)破1亿元，累计放映场次达11.9万场，吸引观影总人次222.7万，刷新我市影史年度票房最快破1亿纪录。

截至2月21日，全市电影市场表现强劲，2025年度票房(含预售实时)破1亿元，累计放映场次达11.9万场，吸引观影总人次222.7万，刷新我市影史年度票房最快破1亿纪录。其中，《哪吒之魔童闹海》以61.8%的票房占比、6193.68万元票房收入断层领跑。（谷清博）