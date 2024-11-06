以“洛阳味道”激活文旅发展新势能

昨日，市人大常委会主任李保国到栾川县调研“洛阳味道”典型示范村打造进展及文旅融合发展情况。

昨日，市人大常委会主任李保国到栾川县调研“洛阳味道”典型示范村打造进展及文旅融合发展情况。

李保国走进庙子镇庄子村，实地察看栾川豆腐非遗工坊建设及特色民宿打造进度，并与省人大代表等深入交流，详细了解“洛阳味道”典型示范村打造与“美食+民宿”融合发展情况。他指出，庄子村作为“洛阳味道”典型示范村，要研发推出健康、精美、有特色的系列菜品，结合“登山羊”“跑山鸡”等本地食材，开发地域特色菜品，让美食成为引客留客金钥匙。要从食材源头严格规范，明确制作技艺，统一标准化管理，形成可复制推广经验，叫响“庄子美食”新标识，通过示范引领、整村带动、差异布局，打造更多“洛阳味道”典型示范村。要推动餐饮与乡村民宿等新文旅业态融合发展，打造“一村一宴”主题食宿空间，拉长“田间到舌尖”产业链条，形成“以食引客、以宿留客”的乡村文旅新生态，让“洛阳味道”成为激活文旅发展和乡村振兴的新势能。他强调，今年市人大常委会将对《洛阳市人大常委会关于促进洛阳特色餐饮发展的决定》落实情况开展专项检查“回头看”，进一步巩固提升“洛阳味道”品牌影响力，促进洛阳特色餐饮业高质量发展。

随后，李保国走进老君山景区，察看了解餐饮布局运营和民宿集群建设情况。他强调，要充分发挥老君山文旅业龙头引领作用，打造独具特色的高端民宿集群，加大多层次、个性化、品质化民宿供给，不断提升乡村旅居体验。要丰富餐饮业态，加强品牌层级化布局，丰富特色小吃种类，满足不同群体消费需求。要强化景区营销联动，挖掘文旅资源潜力，设计精品旅游线路，实现游客互送、景区互推、客源共享，不断激发文旅新活力。下一步，市人大常委会将制定专项条例，进一步规范民宿产业标准、强化政策扶持。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮）