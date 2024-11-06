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明确！洛阳高龄补贴认证每年不得超过4次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.20 19:40
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　　“感谢洛报融媒的关注和报道，为老年人鼓与呼。今天上午，长乐街社区负责人来探望我和老伴儿，社区决定将高龄补贴认证改为每季度一次，并表示如果需要，可以派人到家里帮助认证。”19日中午，洛报融媒记者收到刘老先生发来的短信。

　　20日，洛阳市民政局养老服务科明确，洛阳市目前继续执行关于进一步优化高龄补贴发放认证工作的通知(简称通知)，各县区应以方便老人为原则，减少高龄补贴认证次数，尽量采取数据信息比对、社区(村)上报等方式进行资格认定，每年认证频率不得超过4次。

　　通知要求——

　　●织密服务网络。各县区要采取多种形式增强高龄补贴线上线下服务能力，通过在社区、小区保留线下服务窗口、登记站点，依托物业服务网点开展申请登记等多种方式，保证有需求的老年人在15分钟“生活服务圈”内申请办理高龄补贴业务。

　　●采取多元化认证方式。各县区认证可采取线上小程序、本人现场签字、监护人代签、工作人员上门核查或微信、QQ、网络视频等多种方式途径，不得强制要求老人使用某一认证方式进行资格认定。

　　●明确发放要求。各县区高龄补贴应按照老人身份户籍的生日当月申领发放，生日当月即可享受高龄补贴。如老人未能在80岁当月申请高龄补贴的，应在老人提交申请后补齐当年应发补贴。对老人年龄需要提标的(80岁升90岁、90岁升100岁)，应由工作人员按照各年龄段的补贴标准主动提标，无需由老人再次申请。

　　●压实属地责任。各单位要压实街道(乡镇)、社区(村)属地责任，落实高龄补贴进退机制，严格按各年龄段的补贴标准，实行按月发放、动态管理。同时，积极与大数据管理部门对接，推动实现与公安户籍、社保、殡葬等数据信息比对，掌握补助对象的信息变动情况，及时办理审批、增发、停发等手续，避免出现未足年龄享受补贴，老人户籍迁出、亡故后享受补贴等冒领问题。

　　●加大宣传力度。各县区要主动向社会宣传高龄补贴政策，实现惠民政策宣传全方位、全覆盖。每季度通过社区(村)张贴宣传公告，公布享受高龄补贴的老人数、补贴金额，以及高龄补贴的发放范围、发放标准和办理流程，切实提高政策知晓率，确保符合条件的高龄老人都能及时享受到高龄补贴惠民政策。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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