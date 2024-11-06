雨夹雪或小雪！洛阳阴冷天气还将持续

今天，洛阳迎来阴雨天气，气温较低。阴天还将持续，预计下周初将迎来气温回升。 今天，洛阳迎来阴雨天气，气温较低。阴天还将持续，预计下周初将迎来气温回升。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，预计未来几天前期受高空短波槽和地面冷空气扩散影响，洛阳市有弱雨雪天气过程，气温较前期明显下降，后期受西风环流影响，云系较多。 具体天气预报如下： 今天夜里：阴天有雨夹雪或零星小雪。 21日(周五)：阴天，东北风3级左右，气温1℃～6℃。 22日(周六)：阴天，南部部分地区有雨夹雪或小雪，东北风3级～4级，气温0℃～5℃。 23日(周日)：多云间晴天，气温-2℃～9℃。 24日(周一)：多云，气温-1℃～12℃。 25日(周二)：多云到晴天，气温1℃～16℃。 26日(周三)：晴天到多云，气温2℃～17℃。 27日(周四)：晴天间多云，气温2℃～18℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 实习生 陈嘉豪)