@洛阳人：符合条件的就业困难人员可线下申请社保补贴

“请问如何申请灵活就业人员社保补贴？”日前，洛阳市民杨先生在洛阳网“百姓呼声”平台发帖咨询。

“请问如何申请灵活就业人员社保补贴？”日前，洛阳市民杨先生在洛阳网“百姓呼声”平台发帖咨询。

杨先生表示，他的妻子今年51岁，目前处于失业状态，并在今年1月份开始参加了灵活就业人员社会保险，他想了解如何为其妻子申领社保补贴。

针对杨先生的问题，记者采访了洛阳市人社局就业促进工作办公室的有关负责人。该负责人表示，实现灵活就业并按规定进行就业登记、缴纳社会保险费的就业困难人员可以申请社保补贴。

“也就是说，杨先生的妻子首先需要先被认定为就业困难人员。”该负责人说。

那么，就业困难人员如何认定呢？该负责人表示，就业困难人员是指在法定劳动年龄内、有劳动能力和就业意愿，因身体状况、技能水平、家庭因素、失去土地等原因难以实现就业的登记失业人员。申请人需携带身份证或社会保障卡以及相关困难证明到常住地乡镇(街道)、社区基层服务平台提出申请。

就业困难人员申请社会保险补贴，应提供以下材料：

1.基本身份类证明或毕业证书复印件；

2.社会保险补贴申请表；

3.社会保障卡账号；

4.社保缴费凭证(如果无法通过内部核查，则需要提供)。

“申请人可以携带以上材料到就业所在地乡镇(街道)人力资源社会保障服务平台申请社会保险补贴。”该负责人说。

该负责人表示，就业困难人员社保补贴期限，除对距法定退休年龄不足5年的就业困难人员可延长至退休外，其余人员最长不超过3年(以初次核定其享受社会保险补贴时年龄为准)。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）