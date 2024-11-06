全省第二！洛阳22项产品获评专利密集型产品

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，日前，国家专利密集型产品备案认定试点平台公布2024年度专利密集型产品，河南省77家企业的109件产品被认定为专利密集型产品。其中，洛阳17家企业的22项产品获评专利密集型产品，数量位居全省第二。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，日前，国家专利密集型产品备案认定试点平台公布2024年度专利密集型产品，河南省77家企业的109件产品被认定为专利密集型产品。其中，洛阳17家企业的22项产品获评专利密集型产品，数量位居全省第二。

洛报融媒记者了解到，22项产品涉及关联专利329件，分布在智能装备制造、生物医药、新材料、电子信息等产业领域。近年，洛阳贯彻落实各级决策部署，知识产权工作呈现良好趋势，截至2024年底，全市专利授权14735件，有效发明专利拥有量14970件，万人发明专利拥有量达到21件，万人高价值发明专利拥有量7.3件。同时，全面推进知识产权转移转化，目前高校、科研机构组织入库有效专利率盘点率达到100%；258家知识产权优势企业、专精特新企业及高新技术企业录入专利产业化系统。去年，洛阳分别获评第二十五届中国专利奖金奖1项、优秀奖3项，第四届河南省专利奖一等奖3项、二等奖4项，多家企业成功申报河南省高价值专利培育计划项目。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步将加大对高价值专利培育、专利转移转化、知识产权质押融资等工作的支持力度，持续开展专利转移转化专项工作，大力推进专利专业化，加快专利价值实现，力争2026年底，万人有效发明专利拥有量达到22件，助力提升洛阳知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，促进新质生产力的培育和发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 常远 实习生 陈赛林 文/图)