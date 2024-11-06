最高奖金2万元！龙门石窟研究院公开有奖征集院徽设计方案

龙门石窟研究院近日发布公告，公开有奖征集该院院徽设计方案，最高奖金2万元。

龙门石窟研究院近日发布公告，公开有奖征集该院院徽设计方案，最高奖金2万元。

公告对院徽设计方案提出了要求，一是院徽应包含但不限于中西文明交流互鉴的结晶、各民族交往交流交融的历史见证、唯一兼具北魏和唐代两个中国古代造像高峰期的皇家石窟寺、创新出代表华夏民族审美情趣的“中原风格”、众所周知的龙门石窟核心物质文化因素；二是院徽要体现龙门石窟的特点，突出龙门石窟元素，图形简洁凝练，富有创新性，具有辨识度与艺术美感，同时具有国际视野，便于海内外广泛传播；三是院徽应具有较高的通用性，能以不同比例尺寸清晰显示，便于放大缩小，适用于展览、宣传资料、建筑外观、衍生纪念品等载体，便于视觉识别的深化设计和推广运用；四是院徽标志的使用组合中要有单独使用效果和与中英文标准字组合的效果。

征集活动采用“专家评审+公众票选”机制，由文博专家初选9套入围方案，经网络公示投票后确定最终奖项。活动设置一等奖1名，奖金20000元，颁发证书；二等奖2名，奖金各5000元；三等奖6名，奖金各2000元。其中，一等奖获奖方案为最终中选方案。

投稿截止时间为3月21日，联系电话0379-65980156。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)