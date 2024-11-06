20日，市委召开专题会议，研究“十五五”规划编制，以及天街十二坊、周公庙片区项目推进工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究“十五五”规划编制及天街十二坊、周公庙片区项目推进工作

江凌主持 徐衣显参加

20日，市委召开专题会议，研究“十五五”规划编制，以及天街十二坊、周公庙片区项目推进工作。市委书记江凌主持会议。

会议听取了我市“十五五”规划编制情况汇报。会议指出，“十五五”时期是基本实现社会主义现代化承上启下的关键时期，高质量编制“十五五”规划对加快推进现代化洛阳建设具有重要意义。要科学把握规划编制工作的总体要求、工作重点、关键问题，切实提高规划编制水平。要提升政治站位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省委省政府对洛阳的工作要求，坚持着眼当前与谋划长远相结合、立足一域与放眼全局相结合，以“前瞻15年、立足未来5年”的眼光、“跳出洛阳看洛阳、跳出河南看洛阳”的格局做规划，紧盯事关洛阳发展的重大问题，把准大局大势，深入研究思考，找准工作抓手，切实把中央、省委部署要求不折不扣落实到“十五五”规划编制工作中。要把握工作重点，系统梳理洛阳发展基础与当前面临的突出问题，深入研判构建新发展格局背景下的科技创新和产业变革、绿色低碳转型、城乡关系变化、人口演变和流动等全局性趋势性变化，认真总结国内外同类型城市和先行地区发展的规律性认识，深入分析“十五五”时期洛阳发展面临的阶段性特征，进一步聚焦人口演变、产业体系、创新体系、制度体系、城乡关系等重大问题，认真谋划洛阳“十五五”发展的关键举措，切实提升规划的针对性、指导性和可操作性。要强化工作统筹，锚定2035年基本实现社会主义现代化目标，处理好“十五五”时期与“十六五”时期各项目标指标的有效衔接，注重洛阳“十五五”规划与全国、全省“十五五”规划的上下贯通，充分发挥规划编制工作领导小组统筹协调作用，加强与国家和省有关部门沟通衔接，市直各有关部门主动深入研究工作，充分听取社会各界意见建议，共同完成好“十五五”规划编制这件大事。

会议听取了天街十二坊项目推进情况汇报。会议指出，天街十二坊是“1+3”高品质古都文化体验区的重要组成部分。要进一步明晰定位、把握重点，坚持分批整坊推进，突出建改并举，主打院落演艺业态，加快形成里坊格局，有效带动城市文旅转型发展。要有序推进“四横一纵”路网提升，在展现里坊格局的基础上，完善基础设施配套，有效改善群众生活环境，为植入新文旅业态奠定基础。要优化业态布局，大力发展院落经济，布局小型剧场演艺等业态，营造沉浸式体验氛围，更有效地丰富场景、吸引游客、拉动消费。

会议听取了周公庙片区改造提升工作推进情况汇报。会议强调，要深刻认识有效激活周公庙片区，对提升城市形象品质、拉动城市旅游发展的重要意义，加强市区两级联动，统筹调动各方力量，以打通片区道路为基础，以完善商业设施为核心，加快盘活闲置物业、文博场所等资源，同步做好临街建筑改造、基础设施完善、慢行空间提升，打造尺度宜人、开放式、高品质的街区空间环境，导入更多年轻化消费新场景新业态，形成新的文旅消费打卡点。

徐衣显、王军、潘开名、任丽君、陈剑锋等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)