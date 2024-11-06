洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

@洛阳人！21日起，2024年度个税汇算开始预约
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.20 17:19
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　退钱了！洛报融媒记者从洛阳市税务局了解到，21日起，纳税人可通过个人所得税App预约办理2024个税年度汇算。

　　年度汇算指的是年度终了后，纳税人将全年取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项综合所得合并计算，得出应纳个人所得税，向税务机关申报并办理退税或补税的过程。

　　预约办理可按照“三步走”：

　　第一步：预约办理

　　1.下载并登录“个人所得税App”，点击首页的“2024综合所得年度汇算”专题入口。

　　2.进入“办税—综合所得年度汇算申报预约”页面，选择可预约的日期并提交。

　　3.预约成功后，系统将提示“您已预约成功”，并可在预约日当天优先办理。

　　第二步：填报信息与申报

　　1.核对收入与扣除项：在“收入纳税明细查询”中确认2024年度工资、劳务报酬等收入数据。补填或修改“专项附加扣除”，注意选择扣除年度为2024年。

　　2.选择申报方式：简易申报适用于年收入≤6万元且已预缴税款的纳税人，系统自动预填数据，确认后一键提交。标准申报则需手动核对并补充复杂收入。

　　3.奖金计税方式优化：在“工资薪金”界面，点击“奖金计税方式选择”，系统默认“单独计税”，但“并入综合所得”可能更划算，需对比两种方式。

　　第三步：提交申请与退税

　　1.确认信息无误后提交申报，若显示退税金额，点击“申请退税”并选择绑定的银行卡。

　　2.税务部门审核通过后，退税款通常1个月内到账，可在“申报信息查询”中追踪进度。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李婧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
        2月17日起，全国知名小儿外科专家、主任医师、中华医学会小儿外科分会主任委员夏慧敏教授，全国知名小儿消化...
  • ·减肥别过度 脂肪在关键时刻能保命！
  • ·大餐过后如何去油解腻？
  • ·孩子一咳嗽就要止咳吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌调研城市工作和基层治理工作
  • 小小风油精 闯出大市场
  • 南山文创市集：把古都故事装进年...
  • 科创平台赋能 产品订单不断【组图】
  • 气温下滑！洛阳今日阴天转小雨 高...
  • 让“洛阳味道”成为城市出彩新名片
  • 明日上午10点！第二轮“洛YOUNG小...
  • 入选中国全球重要农业文化遗产预...
  • 洛阳入选全国物流数据开放互联试...
  • 原洛阳市少年儿童图书馆已并入洛...
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    永不凋谢的牡丹花

    翱翔和水面的惬意

    三道鹛草鹀

    观灯展
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605