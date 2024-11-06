@洛阳人！21日起，2024年度个税汇算开始预约

退钱了！洛报融媒记者从洛阳市税务局了解到，21日起，纳税人可通过个人所得税App预约办理2024个税年度汇算。

退钱了！洛报融媒记者从洛阳市税务局了解到，21日起，纳税人可通过个人所得税App预约办理2024个税年度汇算。

年度汇算指的是年度终了后，纳税人将全年取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项综合所得合并计算，得出应纳个人所得税，向税务机关申报并办理退税或补税的过程。

预约办理可按照“三步走”：

第一步：预约办理

1.下载并登录“个人所得税App”，点击首页的“2024综合所得年度汇算”专题入口。

2.进入“办税—综合所得年度汇算申报预约”页面，选择可预约的日期并提交。

3.预约成功后，系统将提示“您已预约成功”，并可在预约日当天优先办理。

第二步：填报信息与申报

1.核对收入与扣除项：在“收入纳税明细查询”中确认2024年度工资、劳务报酬等收入数据。补填或修改“专项附加扣除”，注意选择扣除年度为2024年。

2.选择申报方式：简易申报适用于年收入≤6万元且已预缴税款的纳税人，系统自动预填数据，确认后一键提交。标准申报则需手动核对并补充复杂收入。

3.奖金计税方式优化：在“工资薪金”界面，点击“奖金计税方式选择”，系统默认“单独计税”，但“并入综合所得”可能更划算，需对比两种方式。

第三步：提交申请与退税

1.确认信息无误后提交申报，若显示退税金额，点击“申请退税”并选择绑定的银行卡。

2.税务部门审核通过后，退税款通常1个月内到账，可在“申报信息查询”中追踪进度。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李婧)