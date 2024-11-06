洛浦公园飞蚊迎面、啪啪打脸？洛阳相关部门已开展消杀防治

“前几天，我每次途经王城桥、洛浦公园附近，总有飞蚊迎面而来，有时会迷住眼睛，还会影响通行。”近日，洛阳市民席女士通过洛阳网“百姓呼声”平台反映遭遇的飞蚊困扰。

“前几天，我每次途经王城桥、洛浦公园附近，总有飞蚊迎面而来，有时会迷住眼睛，还会影响通行。”近日，洛阳市民席女士通过洛阳网“百姓呼声”平台反映遭遇的飞蚊困扰。

无独有偶，记者在“百姓呼声”平台发现，也有其他市民反映洛浦公园沿河走廊等“飞虫满天”“蚊虫过多”的类似情况。席女士回忆，飞蚊出现的那几天，气温较高，尤以中午时段数量较多。

20日上午10时许，洛报融媒记者来到洛浦公园北岸王城桥至牡丹桥段，手机显示实时气温为6℃，现场没有看到大量飞蚊，但有少量飞蚊在头顶萦绕。

“今天气温降低，飞蚊没有前几天活跃了。”洛阳市园林绿化中心高级工程师王纪红解释，这种飞蚊是摇蚊，属动物界、节肢动物门、昆虫纲、双翅目、摇蚊科的一种昆虫。摇蚊是一种益虫，其对人体本身没有害处，同时它们还是鸟类喜爱的饲料。摇蚊的幼虫孑孓，也被很多鱼类视为美食。

为何近期会出现摇蚊成群的现象？王纪红说，这与当前气温回升和环境变化等因素有关。摇蚊在温暖潮湿的环境中比较活跃，尤以春、秋季节为盛。当气温低于4℃时，摇蚊进入休眠期，因此冬季很少见到它们。“随着气温逐渐升高，摇蚊就进入了活跃期，当气温高于30℃时，摇蚊也会随之减少、消失。”王纪红说。

尽管摇蚊对人体并无害处，但当人们户外游玩或出行时，成群的摇蚊萦绕仍会给人们带来困扰。为解决这一问题，目前洛阳园林绿化部门已开展防治，在摇蚊较为集中的洛河北岸牡丹桥至王城桥段每日进行全线消杀。不过，由于摇蚊是动态活动的，加之繁衍速度快、产卵量大，消杀只能起到减少数量的辅助作用。在此也提醒广大市民，外出途经相关路段时可以采取戴口罩、戴墨镜等办法，避免摇蚊入眼、入口、袭脸等情况。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 刘苗 文/图)