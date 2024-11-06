洛阳查处一商业秘密侵权案件入选国家典型案例

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，由涧西区市场监管局成功办理的一起商业秘密侵权案件被国家市场监督管理总局列入“全国47个反不正当竞争行政执法典型案例评析(2024)”之一。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，由涧西区市场监管局成功办理的一起商业秘密侵权案件被国家市场监督管理总局列入“全国47个反不正当竞争行政执法典型案例评析(2024)”之一。

2019年8月15日，涧西区市场监管局接到洛阳雷斯达传动有限公司举报，称洛阳某科技公司通过使用液动执行器核心技术信息开展生产加工活动，涉嫌侵犯其商业秘密，请求依法查处。洛阳雷斯达传动有限公司是国家级“专精特新小巨人企业”，产品广泛应用于石油钻采、工程机械、特种车辆等领域，其中液动执行器为全国唯一供应商。

接到举报后，涧西区市场监管局经过研判，认定这是一起权利人的销售高管、技术研发团队离职后，分别成立新公司并联合权利人委托加工企业，有组织地侵犯权利人商业秘密，并与权利人客户发生交易的侵犯商业秘密典型案件。之后，涧西区市场监管局积极指导、全程协助企业收集有关侵权证据，并在调查取证、固定证据、技术鉴定等方面提供关键支持。同时，委托商业秘密鉴定机构、会计师事务所等专业机构出具鉴定意见，依法认定侵权产品数量100套、经济损失635837元，符合刑事追诉标准。

最终，经过与公安、税务等相关单位的联动配合，涧西区市场监管局依法作出行政处罚决定，责令洛阳某科技公司立即停止违法行为，并处以罚款人民币20万元。目前，涉案人员李某、靳某某、山某某等已移送公安机关依法追究刑事责任。

涧西区市场监管局相关负责人介绍，创新是发展的“原动能”，保护知识产权就是保护创新。该案件的成功办理，解决了长期困扰知识产权保护工作的“商业秘密的认定”和“权利人遭受损失的计算”两个关键性难题，有效降低了维权成本，保护了知识产权，彰显了执法力度。下一步，该局将继续坚持“依法行政、执法为民”的服务理念，为洛阳经济社会高质量发展贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 牛尚为 文/图)