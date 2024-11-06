公示！洛阳22家农业企业有望成为省级重点龙头企业

农业产业化龙头企业，是引领乡村全面振兴的生力军，是实现乡村产业兴旺的领头羊，是带动农户增收致富的排头兵。

农业产业化龙头企业，是引领乡村全面振兴的生力军，是实现乡村产业兴旺的领头羊，是带动农户增收致富的排头兵。

日前，河南省农业农村厅对2024年新认定农业产业化省重点龙头企业名单进行了公示。全省拟新增271家企业为农业产业化省重点龙头企业。其中，洛阳22家农业企业有望成为省级重点龙头企业。

作为全省特色农产品优势区，近年来，洛阳坚持富民导向，把发展特色乡村产业摆在乡村振兴的突出位置，强化市场思维、运营理念，在特色种养、农产品加工、乡村旅游等领域培育了一批发展前景好、带动能力强的龙头企业，引领特色产业发展持续走在全省前列。与此同时，洛阳注重发挥龙头企业引领带动作用，打造农民紧密参与的农业产业化联合体，把就业岗位和产业链增值收益更多留给农民，有效带动了富民增收。