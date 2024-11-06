1月洛阳市居民消费价格同比下降0.2%

洛报融媒记者从国家统计局洛阳调查队获悉，2025年1月，洛阳市居民消费价格同比下降0.2%，环比上涨0.8%。 洛报融媒记者从国家统计局洛阳调查队获悉，2025年1月，洛阳市居民消费价格同比下降0.2%，环比上涨0.8%。 从同比看，1月，洛阳市八大类商品和服务价格“四涨四降”。其中，医疗保健类价格上涨3.9%，其他用品和服务类价格上涨2.4%，衣着类价格上涨1.9%，教育文化和娱乐类价格上涨1.8%，居住类价格下降0.3%，交通和通信类价格下降1.4%，食品烟酒类价格下降1.8%，生活用品及服务类价格下降3.8%。 与上月相比，八大类商品和服务价格“七涨一降”。其中，食品烟酒类价格上涨1.6%，其他用品和服务类价格上涨1.5%，衣着类价格上涨1.1%，教育文化和娱乐类价格上涨1.1%，交通和通信类价格上涨0.9%，居住类价格上涨0.1%，生活用品及服务类价格上涨0.1%，医疗保健类价格下降0.1%。 “八大类商品和服务价格环比涨多降少，主要原因在于1月恰逢乙巳年春节，辞旧迎新的传统习惯推动居民对食品烟酒、服装、日用杂品的实际消费量大幅度增加，价格纷纷走高。”国家统计局洛阳调查队相关负责人分析，春节前群众对家政服务，特别是住宅清洁、清洗油烟机的需求达到一年中最强，推动相关服务价格上涨。同时，随着文旅产业的发展兴旺，假日旅游成为居民消费的新风尚，春节期间洛邑古城、龙门石窟、白马寺等吸引了大量来自全国各地的游客，宾馆住宿、旅行社地陪等价格受需求拉动涨幅较大。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李辉 程妍 文/图)