提振消费、扩大开放……今年洛阳商务工作将做好这些重点

社会消费品零售总额增长6.5%，签约亿元以上风口产业项目150个以上，跨境电商进出口增长6%，进出口总值稳定增长……19日，记者从洛阳市商务工作会议上获悉，今年洛阳市商务工作围绕“大力提振消费、扩大高水平开放、实施精准招商、培育平台楼宇等城市经济”四项重点工作，大力开展提振消费专项行动，加快建设国际消费中心城市。

社会消费品零售总额增长6.5%，签约亿元以上风口产业项目150个以上，跨境电商进出口增长6%，进出口总值稳定增长……19日，记者从洛阳市商务工作会议上获悉，今年洛阳市商务工作围绕“大力提振消费、扩大高水平开放、实施精准招商、培育平台楼宇等城市经济”四项重点工作，大力开展提振消费专项行动，加快建设国际消费中心城市。 社会消费品零售总额增长6.5%，签约亿元以上风口产业项目150个以上，跨境电商进出口增长6%，进出口总值稳定增长……19日，记者从洛阳市商务工作会议上获悉，今年洛阳市商务工作围绕“大力提振消费、扩大高水平开放、实施精准招商、培育平台楼宇等城市经济”四项重点工作，大力开展提振消费专项行动，加快建设国际消费中心城市。 推动商贸业转型提升 激活线上消费。提质升级直播电商园区，打造钢制家具、食品、布鞋等优势产品选品中心，推动洛阳电商快递综合物流园建设；实施电商赋能发展行动，推动平台服务商与本地生产企业合作孵化新消费品牌，引导线下零售商店、连锁便利店上线线上平台，鼓励零售企业数字化升级转型，力争全年网上零售额增长10%。 加力扩围消费品以旧换新。协同生产和销售企业，举办进农村、进社区消费品以旧换新活动，争取全年开展下基层活动不少于100场。 推动零售业创新提升。开展洛阳小店品牌扶持行动，打造20个网红消费品牌；积极发展首店、首发经济，举办高品质首发首秀首展，引进时尚品牌首店、旗舰店等20个以上；加快特色商业街区建设，争取九洲里、定鼎门南广场等特色街区年底前开街运营；结合牡丹文化节、暑期等消费热点，联合街区、商场、平台等组织开展商文旅体融合的促消费活动200场以上；举办“洛阳味道”美食节、“洛阳宿”评选等活动。 完善现代商贸流通体系。积极申建现代商贸流通体系建设试点城市，争取国家政策资金支持。 推动外经贸扩量转型 组织企业参加国际性展会200场以上，推动洛阳“专精特新”企业、规上工业企业等优势企业开展外贸业务全覆盖，力争全年新增有实绩出口企业100家以上。深度融入共建“一带一路”，重点拓展东盟、中亚、中东、南美等区域新兴国家市场。加快跨境电商园区载体建设，支持洛龙区关林跨境电商园区建设，涧西区跨境电商园区提质，构建完善的跨境电商服务体系，力争全年跨境电商增长6%。 推动招商引资换道转型 制定出台《洛阳市关于新形势下推动高质量招商引资工作的若干措施》，强化基金、产业链等市场化、专业化招商，形成一盘棋招商格局；围绕“四新一装备”、低空经济、循环经济、人工智能、新文旅、楼宇经济、特色农业等多领域开展招商；用好豫商大会、省投洽会、进博会、牡丹文化节等重要节会平台，举办“小而精”专场对接活动。 推动开放平台提质转型 聚焦智能制造、新材料等优势产业，深化贸易、投资、科技、金融、通道、人才等全产业链创新，形成不少于10个制度创新案例；支持一拖物流分支机构及部分业务延伸至综保区内，形成园区内的“区港联动”，确保综保区在全国绩效评估中进位争先、保持B类等次；推动863创智广场、洛阳国家大学科技园等服务外包示范园区提质，引导企业加快向“制造+服务”“产品+服务”出口转型，力争全年服务外包执行额增长5%。同时，大力发展直播电商、文化创意等平台经济，强化6大楼宇核心区域建设，发展城市创业型经济，助力洛阳加快建设青年友好型城市。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 闫利涛 实习生 张志慧 文/图)