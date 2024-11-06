洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

提振消费、扩大开放……今年洛阳商务工作将做好这些重点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.20 14:53
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　社会消费品零售总额增长6.5%，签约亿元以上风口产业项目150个以上，跨境电商进出口增长6%，进出口总值稳定增长……19日，记者从洛阳市商务工作会议上获悉，今年洛阳市商务工作围绕“大力提振消费、扩大高水平开放、实施精准招商、培育平台楼宇等城市经济”四项重点工作，大力开展提振消费专项行动，加快建设国际消费中心城市。

　　推动商贸业转型提升

　　激活线上消费。提质升级直播电商园区，打造钢制家具、食品、布鞋等优势产品选品中心，推动洛阳电商快递综合物流园建设；实施电商赋能发展行动，推动平台服务商与本地生产企业合作孵化新消费品牌，引导线下零售商店、连锁便利店上线线上平台，鼓励零售企业数字化升级转型，力争全年网上零售额增长10%。

　　加力扩围消费品以旧换新。协同生产和销售企业，举办进农村、进社区消费品以旧换新活动，争取全年开展下基层活动不少于100场。

　　推动零售业创新提升。开展洛阳小店品牌扶持行动，打造20个网红消费品牌；积极发展首店、首发经济，举办高品质首发首秀首展，引进时尚品牌首店、旗舰店等20个以上；加快特色商业街区建设，争取九洲里、定鼎门南广场等特色街区年底前开街运营；结合牡丹文化节、暑期等消费热点，联合街区、商场、平台等组织开展商文旅体融合的促消费活动200场以上；举办“洛阳味道”美食节、“洛阳宿”评选等活动。

　　完善现代商贸流通体系。积极申建现代商贸流通体系建设试点城市，争取国家政策资金支持。

　　推动外经贸扩量转型

　　组织企业参加国际性展会200场以上，推动洛阳“专精特新”企业、规上工业企业等优势企业开展外贸业务全覆盖，力争全年新增有实绩出口企业100家以上。深度融入共建“一带一路”，重点拓展东盟、中亚、中东、南美等区域新兴国家市场。加快跨境电商园区载体建设，支持洛龙区关林跨境电商园区建设，涧西区跨境电商园区提质，构建完善的跨境电商服务体系，力争全年跨境电商增长6%。

　　推动招商引资换道转型

　　制定出台《洛阳市关于新形势下推动高质量招商引资工作的若干措施》，强化基金、产业链等市场化、专业化招商，形成一盘棋招商格局；围绕“四新一装备”、低空经济、循环经济、人工智能、新文旅、楼宇经济、特色农业等多领域开展招商；用好豫商大会、省投洽会、进博会、牡丹文化节等重要节会平台，举办“小而精”专场对接活动。

　　推动开放平台提质转型

　　聚焦智能制造、新材料等优势产业，深化贸易、投资、科技、金融、通道、人才等全产业链创新，形成不少于10个制度创新案例；支持一拖物流分支机构及部分业务延伸至综保区内，形成园区内的“区港联动”，确保综保区在全国绩效评估中进位争先、保持B类等次；推动863创智广场、洛阳国家大学科技园等服务外包示范园区提质，引导企业加快向“制造+服务”“产品+服务”出口转型，力争全年服务外包执行额增长5%。同时，大力发展直播电商、文化创意等平台经济，强化6大楼宇核心区域建设，发展城市创业型经济，助力洛阳加快建设青年友好型城市。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 闫利涛 实习生 张志慧 文/图)
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
        2月17日起，全国知名小儿外科专家、主任医师、中华医学会小儿外科分会主任委员夏慧敏教授，全国知名小儿消化...
  • ·减肥别过度 脂肪在关键时刻能保命！
  • ·大餐过后如何去油解腻？
  • ·孩子一咳嗽就要止咳吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 宁德时代洛阳基地二期项目全面复...
  • 生死时刻挺身而出！宜阳籍军人胡...
  • 王城公园、隋唐城遗址植物园恢复...
  • 洛阳首个林业碳汇开发项目启动
  • 累计播放量破一亿！洛阳网再获殊荣
  • 洛阳今日多云转晴天 最高气温13℃
  • 洛阳雷斯达传动有限公司：深耕传...
  • 灵活就业人员医保欠费影响住院报...
  • 奔赴新赛道——洛阳两会热议DeepS...
  • 财政补贴 企业让利 惠民安家节助...
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    永不凋谢的牡丹花

    翱翔和水面的惬意

    三道鹛草鹀

    观灯展
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605