央媒观洛 |微视频《铁路·非遗》

当踏入洛阳“大唐站”，王维笔下的诗意盛景扑面而来，火车站里的三彩壁画，一笔一画都在细细讲述着华夏千年的故事。在这片中原大地上，非遗是岁月埋下的伏笔，它们搭乘铁路，只为奔赴一场跨越时空的文化之旅。
当踏入洛阳“大唐站”，王维笔下的诗意盛景扑面而来，火车站里的三彩壁画，一笔一画都在细细讲述着华夏千年的故事。在这片中原大地上，非遗是岁月埋下的伏笔，它们搭乘铁路，只为奔赴一场跨越时空的文化之旅。
当踏入洛阳“大唐站”，王维笔下的诗意盛景扑面而来，火车站里的三彩壁画，一笔一画都在细细讲述着华夏千年的故事。在这片中原大地上，非遗是岁月埋下的伏笔，它们搭乘铁路，只为奔赴一场跨越时空的文化之旅。(方敏、赵晴晴、马一鸣)
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