原洛阳市少年儿童图书馆已并入洛阳市图书馆

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：原洛阳市少年儿童图书馆何时重新开馆？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：原洛阳市少年儿童图书馆何时重新开馆？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：原洛阳市少年儿童图书馆何时重新开馆？
市文化广电和旅游局回复：位于会展中心的原洛阳市少年儿童图书馆已并入洛阳市图书馆，更名为洛阳市图书馆少年儿童馆，两馆业务合并，原少年儿童图书馆检索及借还图书系统与市图书馆、各县区图书馆、河洛书苑城市书房已实现通借通还。目前，如有少儿借阅需求可到洛阳市图书馆少年儿童馆(龙门大道71号)及河洛书苑城市书房借阅、学习、参加读者活动。
如有其他需求可致电：
洛阳市图书馆读者服务中心 0379-61289186
洛阳市图书馆少年儿童馆 0379-61289171
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