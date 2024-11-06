原洛阳市少年儿童图书馆已并入洛阳市图书馆

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：原洛阳市少年儿童图书馆何时重新开馆？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：原洛阳市少年儿童图书馆何时重新开馆？ 市文化广电和旅游局回复：位于会展中心的原洛阳市少年儿童图书馆已并入洛阳市图书馆，更名为洛阳市图书馆少年儿童馆，两馆业务合并，原少年儿童图书馆检索及借还图书系统与市图书馆、各县区图书馆、河洛书苑城市书房已实现通借通还。目前，如有少儿借阅需求可到洛阳市图书馆少年儿童馆(龙门大道71号)及河洛书苑城市书房借阅、学习、参加读者活动。 如有其他需求可致电： 洛阳市图书馆读者服务中心 0379-61289186 洛阳市图书馆少年儿童馆 0379-61289171 >>>点击查看原帖 ⑥