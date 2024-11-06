2025年还有商品房购房补贴吗？最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我买了期房，契税要等到交房后才能交，错过了2024年的购房补贴。请问2025年还会有购房补贴政策吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我买了期房，契税要等到交房后才能交，错过了2024年的购房补贴。请问2025年还会有购房补贴政策吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我买了期房，契税要等到交房后才能交，错过了2024年的购房补贴。请问2025年还会有购房补贴政策吗？
市住房保障和房产服务中心回复：根据您所反映的情况，2023年洛阳市商品房购房补贴(申领范围：2023年1月1日至2023年12月31日期间购买中心城区单套建筑面积在144平米以下新建普通商品住宅，缴纳契税和房屋专项维修基金后的购房户)已经在2024年12月31日截至申领。目前没有接到2024年相关的购房补贴通知。
如果您想咨询的是洛阳市2025年新春房产购房补贴(申领范围在2025年1月20日起，对中心城区(不含孟津区、偃师区)新购买新建成套商品住宅，活动期间缴纳购房首付款或全款并网签成功的即可申请)该补贴实施细则正在制定中，之后会及时公布。上述相关内容您可以关注“洛阳网”等微信公众号或者短视频平台留意后续发布内容。
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