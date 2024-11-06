洛阳入选全国物流数据开放互联试点城市

记者从市发展改革委获悉，国家发展改革委等八部门日前联合发布《关于开展物流数据开放互联试点工作的通知》，选取16个城市开展物流数据开放互联试点工作，洛阳市入选试点城市名单。

记者从市发展改革委获悉，国家发展改革委等八部门日前联合发布《关于开展物流数据开放互联试点工作的通知》，选取16个城市开展物流数据开放互联试点工作，洛阳市入选试点城市名单。 由洛阳始发的中欧班列 （资料图片） 记者从市发展改革委获悉，国家发展改革委等八部门日前联合发布《关于开展物流数据开放互联试点工作的通知》，选取16个城市开展物流数据开放互联试点工作，洛阳市入选试点城市名单。 此次试点聚焦破除“信息孤岛”“数据烟囱”，形成物流公共数据共享开放清单，促进多式联运数据开放互联、国际物流数据综合服务、国家物流枢纽间数据互联共享及制造业、商贸业与物流业数据融合应用等，推动有效降低全社会物流成本。 作为中部地区首个拥有生产服务型、商贸服务型“双枢纽”的非省会城市，洛阳已形成铁、公、机、海多式联运体系，2024年生产服务型国家物流枢纽货物吞吐量近2000万吨，业务总收入达69亿元，“十四五”以来业务总收入增长近300%，带动就业超7000人。依托陇海、焦柳铁路干线及东方红国际陆港，洛阳开行“洛阳—中欧”“洛阳—青岛”等150余条货运线路，辐射88个海外城市。 “洛阳可依托‘双枢纽’优势，搭建物流数据开放平台，降低企业通关成本，并探索制造业与物流业深度融合新模式。”中国物流学会常务理事、河南科技大学教授许军说。 市发展改革委相关负责人表示，我市将依托试点机遇，打造“数字物流+枢纽经济”新模式，力争到2025年年底形成可复制的物流数据开放经验，在融入新发展格局和服务全国统一大市场建设中展现更大的“洛阳担当”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 郭帅博)